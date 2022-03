Bệnh nhân tâm thần mở tiệc ma tuý thâu đêm mừng sinh nhật nữ nhân viên y tế

Liên quan đến vụ án này, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hà Nội) vừa đề nghị truy tố bị can Nguyễn Xuân Quý (38 tuổi, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) cùng 9 bị can khác trong vụ buôn bán trái phép chất ma túy và "bay lắc" ngay trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I (Hà Nội). Trong số này có 4 bị can là cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh Viện Tâm Thần Trung ương I .