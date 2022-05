Bé trai 13 tuổi kể lại hành trình đạp xe 200km thăm bạn gái: "Con xuống đòi bạn 160 nghìn"

Câu chuyện của bé T.M.T. (sinh năm 2009, trú tại phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM) đạp xe từ TP.HCM xuống Cần Thơ thăm bạn gái trở thành chủ đề được dư luận đặc biệt quan tâm.

Mới đây trên kênh Youtube Lê Thân Thiện, bé T. lần đầu kể về chuyến phiêu lưu bất ngờ. Theo lời bé T., khoảng 17h30 chiều ngày 3/5, em xin mẹ đạp xe đi chơi như mọi ngày.

Cậu bé đạp một mạch từ TP.HCM xuống Long An. Khi tới đầu Quốc lộ 1, một vài người dân phát hiện thấy cậu bé đạp xe một mình nên lo lắng, trình báo công an. Bé T. sau đó được đưa về trụ sở công an phường tá túc.

"Con coi bản đồ trước rồi chạy, đem theo một bộ đồ phòng trong người. Con nhớ quãng đường Long An trời mưa bị ngập, con dắt xe hết chỗ ngập rồi chạy tiếp. Xe bị bể bánh, đêm đó con ngủ ở ghế đá, tới 2 giờ sáng đi kiếm chỗ vá. Qua đường quốc lộ thì một shipper thấy vậy nên gọi công an tới", bé T. nói.

Bé T. ngủ vạ vật ở dọc đường trong suốt chuyến đi.



Về phần chị Nga (mẹ bé T.), đến buổi tối, khi không thấy con trở về như mọi khi, chị mới tá hỏa cùng chồng đi tìm. Đến khuya 3/5, chị bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ công an ở Long An, thông báo xuống đón con trai. Tuy nhiên vừa gặp mẹ được vài phút, bé T. lại lẻn trốn mất.

"Tôi đi grab xuống đến nơi thấy con đang ở phường, được người ta cho ngủ nhờ ở đó 1 đêm. Con kêu xe bị hư nên đi sửa, tôi mới bảo thế con đi sửa đi rồi đạp về. Ai ngờ nó rong xe chạy luôn. Tôi cũng không nghĩ con trốn như vậy, vì nghĩ bị công an bắt một lần rồi nên sẽ biết sợ...", chị Nga cho biết.

Lý do bất ngờ phía sau cuộc phiêu lưu

Sáng 4/5, sau khi trốn, bé T. tiếp tục hành trình từ Long An tìm hướng xuống Cần Thơ. Khi đang đi thì trời mưa lớn, cậu bé tấp vào một quán cafe. Chủ quán thấy bé T. đạp xe một mình nên hỏi chuyện, sau đó xin một vị khách tốt bụng cho T. quá giang.

T. được đi nhờ quãng xuống Bến xe Cao Lãnh (Đồng Tháp). Từ đây xuống Cần Thơ phải đạp thêm hơn 90km nữa. Lúc đầu T. dắt theo trong người 30 nghìn, về sau cậu bé được một người dân tốt bụng ở dọc đường cho thêm 500 nghìn đồng.

...

Do điện thoại bị mất từ hôm 30 Tết nên T. nghĩ ra cách vào "xài nhờ" di động ở Điện Máy Xanh và Thế Giới di động. Đến cầu Mỹ Thuận, bé T. phải dắt bộ vì xe tiếp tục bị hư.

"Tới sáng con định đi chuyến xe trung chuyến mà người ta không chở vì nhìn thấy cái xe đạp. Con đành chạy xe tiếp rồi vô Điện máy xanh nhắn cho bạn. Lúc đó có cơm tấm ăn, được chủ quán cơm đó cho con.

Con dắt xe lên cầu Mỹ Thuận ngắm cảnh. Có lúc nửa tiếng, 1 tiếng con ngồi nghỉ cho đỡ mệt rồi chạy tiếp", cậu bé kể.

Bé T. và mẹ kể lại chuyến phiêu lưu bất ngờ.



Khi quãng đường chỉ còn ước chừng 20km, bé T. được một người dân chạy xe máy tốt bụng cho đi nhờ tới Bến xe Mới (Cần Thơ). "Con nói chú con bị mệt rồi, cho con đi nhờ. Lúc đó con chưa kịp sao lưu địa chỉ bạn nên chú cho con đăng nhập Zalo rồi hỏi chỗ ở của bạn", bé T. nói.

Từ Bến xe Mới, T. đạp thêm một quãng ngắn xuống Phong Điền (Cần Thơ), lúc này trời đã sẩm tối. Cậu bé chưa kịp gặp bạn thì đã được các chiến sĩ Công an xã Trường Long phát hiện và giúp đỡ. Tổ tuần tra đón T. về trụ sở công an xã chăm sóc, cho ăn uống, tắm rửa và nghỉ ngơi, đồng thời liên hệ tới gia đình.

Theo lời T., cậu bé quen bạn gái tên V. (sinh năm 2010, xã Trường Long, Cần Thơ) quan mạng mới được 2, 3 tháng nay. Bé V. có một lần nhờ T. nạp 160 nghìn thẻ điện thoại và nói khi nào xuống Cần Thơ chơi sẽ trả lại.

"Con xuống đòi bạn 160 nghìn. Bạn nhờ mua thẻ giùm rồi bảo xuống đó trả với mời ăn sinh nhật luôn", bé T. tiết lộ.

Chiếc xe đạp gắn với nhiều kỷ niệm đáng nhớ



Kể từ khi ở Cần Thơ về, bé T. chưa liên lạc lại với bạn gái vì V. đã bị tịch thu điện thoại. Hành trình đạp xe 200km của cậu bé khép lại với nhiều kỷ niệm khó quên. Không chỉ mẹ bé T., câu chuyện trên là bài học đáng nhớ cho nhiều bậc phụ huynh khác về việc quan tâm con em nhiều hơn nữa.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: ttvn.toquoc.vn