Bé trai 11 tuổi nghi bị sát hại ở Nam Định: Tạm giữ 2 nghi phạm

Ngày 25/4, Thượng tá Ngô Minh Mai - Trưởng Công an huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định) cho biết, cơ quan công an đang tạm giữ 2 nghi can là người địa phương có liên quan đến vụ án mạng này. Đơn vị đang tích cực điều tra, làm rõ hung thủ sát hại bé trai.

Khoảng 11h30 ngày 24/4, bé trai này được phát hiện chết trong nhà tắm với tư thế úp mặt xuống chậu nước tại nhà ở xã Yên Cường (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định).

Khu vực nhà nạn nhân.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện Ý Yên cùng các đơn vị liên quan đến bảo vệ hiện trường và điều tra. Cảnh sát phát hiện chiếc két sắt của gia đình nạn nhân đã bị phá, mất 16 triệu đồng, chỉ còn lại khoảng 1 triệu đồng.

Lãnh đạo UBND xã Yên Cường cho biết, trước đó, gia đình anh H. (bố đẻ nạn nhân) bị mất 1 con chó trông nhà. Cảm thấy bất thường nên anh H. mang hầu hết số tiền trong két đi gửi ngân hàng, chỉ để lại 17 triệu đồng trong két sắt.

