Bé gái 5 tuổi sống sót kỳ diệu sau cú tông văng xa 6m

Một bé gái 5 tuổi đã sống sót kỳ diệu sau khi bị một chiếc xe bán tải húc văng 6m. Sự việc xảy ra hôm 12/1 tại Chonburi, Thái Lan.

Bé Nong Bee lúc này chạy theo bố của mình khi người này qua đường mua đồ ở một cửa hàng đối diện. Bất thình lình, một xe bán tải lao đến, tông mạnh khiến Nong văng xa 6m.

Khoảng khác va chạm kinh hoàng trong vụ tai nạn.



Tài xế xe bán tải, anh Khun Wew lúc đó dừng lại để kiểm tra và trở bé Nong Bee đến bệnh viện. Nhưng thật kỳ diệu, cô bé đã tự đứng dậy và chỉ bị những vết bầm tím nhẹ.

Các bác sĩ sau khi kiểm tra kỹ lưỡng cũng không phát hiện bé có vấn đề gì. Cha của cô bé, anh Watchara (26 tuổi) cho biết rằng anh không biết con gái chạy theo mình. Anh cũng cám ơn tài xế vì đã thể hiện tinh thần có trách nhiệm với con gái mình.

Tác giả: (HH Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Người đưa tin