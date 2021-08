'Bay lắc' ma túy trong tiệc sinh nhật, 'thánh chửi' Dương Minh Tuyền thoát xử lý hình sự

Ngày 1-8, tin từ Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 bị can trong vụ "bay lắc" ở quán karaoke Phan Tom (TP Ninh Bình) hôm 29-7 để điều tra hành vi "Tổ chức sử dụng chất ma túy".

Theo đó, 5 người bị khởi tố, bắt giam gồm: Nguyễn Anh Tuấn (SN 1992; ngụ phường Đông Thành, TP Ninh Bình), Nguyễn Văn Cung (SN 1994; ngụ xã Tân Hòa, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), Nguyễn Thế Dũng (SN 1993; ngụ xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Duy Nhiên (SN 2000; ngụ phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình) và Bùi Quỳnh Châu (SN 1993; ngụ xã Ban Công, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa).

13 nam nữ, thanh niên bay lắc ma túy bị Công an TP Ninh Bình đưa về trụ sở

Còn Dương Minh Tuyền (tức "Thánh chửi" Dương Minh Tuyền; SN 1986; ngụ phường Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), 1 trong 13 nam, nữ thanh niên tham gia "bay lắc" ma túy, thoát xử lý hình sự.

Trước đó, khoảng 2 giờ 35 phút ngày 29-7, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Ninh Bình tổ chức kiểm tra quán karaoke Phan Tom (ở phường Đông Thành, TP Ninh Bình; do Nguyễn Anh Tuấn làm chủ) bắt quả tang 13 thanh niên (8 nam và 5 nữ) tổ chức hát hò, sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 2,62 g ma túy tổng hợp dạng ketamine, 0,475 g ma túy dạng kẹo và nhiều vật dụng phục vụ cho việc sử dụng chất ma túy.

Đáng nói, trong 13 người tham gia "tiệc" ma túy, có Dương Minh Tuyền, người được biết tới khi đăng nhiều thông tin chửi bới trên mạng xã hội với biệt danh "thánh chửi" Dương Minh Tuyền. Qua xét nghiệm nhanh phát hiện có 11 người dương tính với ma túy (trong đó có Tuyền).

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận đã mua 10 viên ma túy dạng kẹo và 1 túi ketamin khoảng 14 triệu đồng để tổ chức sinh nhật cho Bùi Quỳnh Châu, là nhân viên của quán karaoke Phan Tom.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động