Bắt tạm giam Ninh Thị Vân Anh

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, ngoài đơn tố giác của ông L.K.D. (ở Đồng Tháp), đơn vị đã nhận nhiều đơn tố giác Ninh Thị Vân Anh về cùng hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thượng tá Nguyễn Ngọc Oanh, Phó trưởng Công an TP Phan Thiết, ngày 15/8, đơn vị nhận đơn tố cáo của ông N.H.N. (38 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) do Phòng PC 01 Công an tỉnh Bình Thuận chuyển đến. Ông N. tố giác Vân Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền là 1,5 tỷ đồng. Quá trình làm việc với cơ quan công an, Vân Anh đã khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông N. Ngoài ra, Công an TP Phan Thiết cũng nhận đơn của ông N.Đ.P. (34 tuổi, ngụ xã Phong Nam, TP Phan Thiết) tố cáo Vân Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 400 triệu đồng và đơn của bà Đ.T.K.T. (26 tuổi, ngụ TP Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) tố cáo Vân Anh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 800 triệu đồng. Theo thượng tá Oanh, đơn tố giác của ông N.Đ.P. và bà Đ.T.K.T. hiện chưa đủ cơ sở xác định hành vi chiếm đoạt tài sản của Ninh Thị Vân Anh. Cơ quan CSĐT đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu để làm rõ, xem xét xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.