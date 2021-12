Bắt "nữ quái" neo đậu thuyền ra giữa sống để bán ma tuý

Thông tin từ công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Đội Cảnh sát ma túy, Công an huyện Lục Nam bắt quả tang đối tượng H.Q.N (SN 1989, ở xã Vô Tranh) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại thôn An Nguyễn, xã Cương Sơn.

Các đối tượng bị bắt giữ, ảnh cơ quan công an.

Mở rộng điều tra truy xét, đội Cảnh sát ma túy, Công an huyện phối hợp với Công an TT Đồi Ngô đột kích lên thuyền bắt quả tang đối tượng 02 (hai) đối tượng gồm: Tăng Như Ý (SN 1995, trú tại xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) và Vũ Thị Hảo (SN 1987, trú tại thôn Đọ, Cương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang) đang có hành vi Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ 24 túi nilon đựng chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá); 11 viên nén hình tròn màu hồng đỏ (nghi là ma túy hồng phiến); 01 túi nilon đựng chất cục bột màu trắng và 32 đoạn ống hút nhựa đựng chất cục bột màu trắng (nghi là ma túy heroine); 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá; 31 bơm kim tiêm chưa qua sử dụng. 290 đoạn ống hút được cắt nhỏ để chia ma túy; 03 điện thoại di động; Số tiền 8.535.000 đồng.

Các đối tượng khai nhận đã sử dụng chiếc thuyền trên neo đậu ở giữa sông bán ma túy cho các con nghiện trên bờ.

Hiện Công an Lục Nam đang tạm giữ 02 đối tượng để điều tra làm rõ.

Tác giả: Duy Khương

Nguồn tin: phapluatplus.vn