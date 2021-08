Bắt kẻ cầm dao đuổi chém Chỉ huy Trưởng quân sự xã

Đối tượng Giang.

Trước đó, ngày 26/8, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh số 1 (xã Chu Minh, huyện Ba Vì), tổ công tác phát hiện, kiểm tra đối tượng Trần Đình Giang.

Lúc này, Giang không chấp hành khai báo y tế, có lời nói năng mạ cán bộ tổ công tác làm nhiệm vụ.

Đỉnh điểm, Giang chạy vào nhà người dân gần đó lấy dao đuổi chém ông Nguyễn Công Khoa - Chỉ huy Trưởng quân sự xã Chu Minh.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế đối tượng Giang và bàn giao cho Công an huyện Ba Vì.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Clip ghi lại hình ảnh vụ việc.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: Báo Tiền phong