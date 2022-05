Bắt hiệu trưởng, phó phòng đào tạo Trường trung cấp Đông Á vì cấp bằng cho người không học

Điều tra viên tống đạt các quyết định tố tụng cho hai bị can - Ảnh: Cơ quan công an

Ngày 13-5, Cơ quan an ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với hiệu trưởng và phó trưởng phòng đào tạo Trường trung cấp Đông Á (TP Quảng Ngãi).

Theo đó, Phạm Minh Trí (42 tuổi) - hiệu trưởng Trường trung cấp Đông Á - và Nguyễn Văn Minh (29 tuổi) - phó trưởng phòng đào tạo Trường trung cấp Đông Á - bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "giả mạo trong công tác" quy định tại khoản 2 điều 359 Bộ luật hình sự.

Điều tra ban đầu của cơ quan công an, Trí và Minh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình cấp trái quy định bằng trung cấp cho một số người có nhu cầu để lấy tiền.

Những người được cấp bằng không học tại trường một ngày nào nhưng vẫn được Trí và Minh hợp thức hóa.

Số lượng bằng Trí và Minh cấp trái quy định rất nhiều và khả năng còn có những đối tượng liên quan. Chính vì thế, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Tác giả: TRẦN MAI

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ