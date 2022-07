Bắt hai đối tượng người Lào chuyên giao dịch ma tuý tại TP Vinh

Ngày 16/7, Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án, bắt 2 đối tượng về hành vi Mua bán trái phép chất ma tuý, thu 1kg ma tuý dạng đá.

Chồng Sồng và Công Ký Giàng bị công an bắt giữ

Trước đó, khoảng 19h tối 13/7, tại phường Hà Huy Tập (TP. Vinh), Công an thành phố Vinh chủ trì, phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ 2 đối tượng người Lào, thu 1kg ma túy dạng đá, 1 xe ô tô và 2 điện thoại di động .

Các đối tượng gồm: Chồng Sồng (SN 1991) và Công Ký Giàng (SN 1999, cùng trú huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào).

... Tang vật vụ án thu giữ được

Bước đầu, cơ quan công an xác định, Chồng Sồng và Công Ký Giàng thường xuyên nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), sau đó đi sang TP. Vinh để gặp gỡ, móc nối với các đối tượng ở địa phương nhằm mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện, vụ án đang được cơ quan điều tra hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong