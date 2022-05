Bắt giữ gã trai 'qua đêm' cùng người phụ nữ tử vong bất thường tại nhà nghỉ

Nghi phạm Nguyễn Trường Duy và nhà nghỉ xảy ra án mạng.



Công an tỉnh Bình Phước cho biết, sáng 6/5, các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ nghi phạm vụ người phụ nữ tử vong bất thường trong nhà nghỉ “Thu Hồng”, tại khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài.

Nghi phạm là Nguyễn Trường Duy (còn có tên gọi khác là Cu Đệ, Tí; sinh năm 1987; thường trú xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Đối tượng có 6 tiền án về các tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Duy bị bắt khi đang lẩn trốn tại số nhà 22/16 đường Đoàn Thị Điểm, khu phố Lương An, phường Đông Lễ, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Nguyễn Trường Duy khai nhận đã siết cổ người phụ này đến bất tỉnh tại nhà nghỉ Thu Hồng, sau đó cướp hết số trang sức của nạn nhân rồi bỏ trốn qua nhiều địa phương.

Trước đó, chiều 28/4, chủ nhà nghỉ Thu Hồng là bà Nguyễn Thị Thục (76 tuổi) trình báo công an về việc phát hiện một phụ nữ đã tử vong trên giường trong phòng số 06 của nhà nghỉ này.

Bà Thục cho biết, khoảng 22h ngày 27/4, có một đôi nam nữ đi xe máy đến thuê phòng. Người đàn ông khoảng 40 tuổi xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (CMND) để làm thủ tục đăng ký. Khoảng 5h hôm sau, người này ra lấy Giấy CMND cùng xe máy, nói là phải đi làm sớm, người phụ nữ sẽ về sau.

Đến gần 15h cùng ngày, do không thấy người phụ nữ đi ra nên chủ nhà nghỉ vào kiểm tra thì phát hiện chị này đã tử vong.

Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an TP Đồng Xoài và các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và nhanh chóng triển khai truy tìm nghi can.

Tác giả: P. Luật

Nguồn tin: Báo PLVN