Bắt giữ đối tượng giả danh cán bộ Biên phòng để “giúp đỡ” người nhập cảnh

Trước đó, vào ngày 11/12, đối tượng Lê Văn Phúc (SN 1992, trú tại khu dân cư Châu Xá, phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) nắm được thông tin chồng và anh họ của chị Phạm Thị An (SN 1985, trú tại tổ 9, phường Tân Bình, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) đang bị giữ tại khu cách ly Centerway thuộc khu Nam Thọ (phường Trà Cổ, TP Móng Cái).

Lập tức, đối tượng Phúc đã gọi điện thoại cho chị An giả danh là cán bộ Đồn Biên phòng Bắc Sơn để lo việc cho chồng chị An.

Đồng thời, đối tượng Phúc đã yêu cầu chị An chuyển khoản số tiền 23 triệu đồng. Do tin tưởng nên ngay sau đó, chị An đã chuyển khoản đúng số tiền theo yêu cầu của Phúc.

... Đối tượng Lê Văn Phúc. Ảnh Công an Quảng Ninh.

Sau khi chuyển tiền nhưng chồng và anh họ vẫn chưa được về nhà, lúc này chị An mới phát hiện mình bị lừa. Lập tức, gia đình chị An tố cáo hành vi của Phúc đến cơ quan chức năng.

Tại Cơ quan Công an, Lê Văn Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an TP Móng Cái đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý Lê Văn Phúc theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hoàng Huy

Nguồn tin: Báo Công Lý