Bắt giữ cặp vợ chồng giả vờ bán dâm để cướp tài sản, thỏa mãn cơn nghiện

Báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 13/1, cơ quan CSĐT Công an TP.Châu Đốc (An Giang) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Võ Thanh Trang (SN 1995, không nơi cư trú ổn định) và Trịnh Văn Đầy (SN 1995, trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản.

Kết quả điều tra cho thấy, Đầy và Trang quen biết nhau từ tháng 8/2019. Cả 2 sống chung như vợ chồng tại nhà mẹ Trang ở phường Châu Phú A, TP.Châu Đốc.

Khoảng 23h30 ngày 26/12/2019, Đầy chở Trang tìm khách mua dâm. Đến đoạn đường Tân Lộ Kiều Lương, thấy L.V.Đ (SN 1983, trú tại phường Châu Phú A) đang ngồi một mình trên dải phân cách, Đầy chở Trang đến bắt chuyện và mời mua dâm.

Đối tượng Võ Thanh Trang và Trịnh Văn Đầy.

Thông tin trên báo Dân Trí, thấy Đ. đeo một chiếc nhẫn vàng 24K (trọng lượng 1,5 chỉ), cả hai nảy sinh ý định chiếm đoạt. Trang kêu Đầy chạy đi chỗ khác để Trang dẫn Đ. vào khu vực vắng người “tâm sự”.

Sau khi "tâm sự”, Đ. lấy 7 tờ vé số và 10.000đ đưa cho Trang. Ngay sau đó, Trang la lên nói Đ. không trả tiền. Thấy vậy, Đầy chạy đến. Cả 2 yêu cầu Đ. cởi nhẫn đưa cho Trang nhưng không được đồng ý.

Đầy cầm dao đâm nhiều nhát vào người Đ.. Trong khi đó, Trang nhặt gạch đập vào đầu khiến nạn nhân ngã xuống đường. Cả hai đè Đ. ra để cướp chiếc nhẫn rồi bỏ đi. Trang nhờ người thân đem bán chiếc nhẫn được hơn 6,3 triệu đồng rồi đem trả nợ và mua ma túy cùng Đầy sử dụng hết.

Nhận tin báo, Cảnh sát hình sự Công an TP.Châu Đốc đã bắt giữ Trang và Đầy.

Tác giả: Mộc Miên (T/H)

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin