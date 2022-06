Bắt giữ 2 tàu cá 'khủng' đánh bắt trái phép trên vùng biển Hà Tĩnh

Your browser does not support the video tag.

Bộ đội Biên phòng bắt giữ 2 tàu cá đánh bắt sai quy định thuộc vùng biển xã Kỳ Phú.

Ngày 8/6, trao đổi với PV báo Đại Đoàn Kết, Đại uý Phan Dũng, Đồn phó Đồn Biên phòng Kỳ Khang cho biết, cuối giờ chiều ngày 7/6, tại khu vực biển xã Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Kỳ Khang đã phát hiện bắt quả tang 2 tàu cá khai thác hải sản trái phép cách bờ biển xã Kỳ Phú chừng 1,5 hải lý.

Tàu QNg-92438 TS bị bắt giữ tại tọa độ 180 12’ 412” vĩ độ Bắc; 1060 17’ 474” kinh độ Đông thuộc vùng biển xã Kỳ Phú.

Quá trình kiểm tra, hai tàu cá này đều ở Quảng Ngãi. Tàu thứ nhất mang số hiệu QNg-92339 TS (do Nguyễn Văn Tây, 33 tuổi làm chủ) và tàu QNg-92438 TS (do Đỗ Văn Thái, 43 tuổi làm chủ), tất cả đều trú tại xã Nghĩa Phú (thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

Khi bị bắt quả tang các thuyền viên đang sử dụng lưới giã cào khai thác hải sản



Tại thời điểm này, trên 2 tàu có 15 thuyền viên, đang có hành vi sử dụng lưới giã cào khai thác hải sản sai vùng quy định, trên tàu các thuyền viên đang phân loại cá được kéo bằng giã cào vừa tận diệt.

Hiện, lực lượng Đồn Biên phòng Kỳ Khang đã dẫn giải 2 phương tiện vi phạm về bãi biển xã Kỳ Khang để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cẩm Kỳ



Báo Đại Đoàn Kết