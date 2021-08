Bắt giữ 2 đối tượng đưa 7 cá thể hổ từ Hà Tĩnh ra Nghệ An tiêu thụ

Ngày 1/8, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Trạm CSGT Diễn Châu bắt giữ vụ vận chuyển 7 cá thể hổ Đông Dương từ Hà Tĩnh ra Nghệ An để tiêu thụ.

Hai đối tượng bị bắt là Trần Trung Hiếu (SN 1984, lái xe, trú tổ dân phố 3, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Lai (SN 1967, trú thôn Khí Tượng, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Cơ quan công an thu giữ trên chiếc xe của Hiếu và Lai 7 cá thể hổ Đông Dương

Theo đó, vào 2h sáng cùng ngày, nhận được tin báo về việc có một xe ô tô 7 chỗ màu trắng, mang biển kiểm soát 37A-032.58 đang vận chuyển một số động vật hoang dã (hổ) không có thủ tục giấy tờ từ thị trấn Hương Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đi qua đại bàn Nghệ An để tiêu thụ.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng triển khai lực lượng để xác minh. Khi phát hiện chiếc xe như tin báo, tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Phát hiện công an, Hiếu và Lai nhanh chóng lái xe bỏ chạy nhưng bất thành.

Hai đối tượng nhanh chóng bị khống chế, tang vật thu giữ ở hiện trường là 7 cá thể hổ. Tại cơ quan công an, Lai khai nhận 7 cá thể hổ con này được một người Lào không rõ lai lịch thuê vận chuyển ra địa bàn huyện Diễn Châu với số tiền công là 5 triệu đồng.

Tác giả: Giang An - T. Loan

Nguồn tin: anninhthudo.vn