Bắt giám đốc CDC Hà Giang nhận hối lộ hơn 1 tỉ đồng của Việt Á

Ngày 11-5, nguồn tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh khám xét, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trần Tuấn (SN 1971, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Giang); Phan Thị Nga (SN 1971, Trưởng khoa Xét nghiệm thuộc CDC) và Tô Minh Huệ (SN 1972, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán thuộc CDC Hà Giang) về hành vi nhận hối lộ, theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Trần Tuấn - Ảnh: D.L.



Kết quả điều tra đã xác định trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh, Giám đốc CDC Hà Giang đã ứng trước sinh phẩm của Công ty Việt Á để sử dụng, sau đó mới thực hiện các thủ tục đấu thầu mua sắm để ký kết hợp đồng, thanh toán tiền mua sinh phẩm. Trong quá trình thực hiện mua các sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch, bị can nêu trên đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu mua sắm tài sản, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước nhiều tỉ đồng.

Trong quá trình thực hiện các hợp đồng mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á, các đối tượng trên đã nhiều lần nhận phần trăm ngoài hợp đồng từ Công ty Việt Á với số tiền trên 1 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động