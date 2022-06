Bắt giám đốc CDC Đà Nẵng vì hành vi tham ô tài sản

Lực lượng công an khám xét nơi làm việc của đối tượng Lê Thị Kim Chi tại Trung Tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng tối 20-6 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG Cũng trong tối 20-6, Công an TP Đà Nẵng khám xét nơi làm việc của ông Tôn Thất Thạnh, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và bà Lê Thị Kim Chi tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng. Tại nơi làm việc của các đối tượng (trụ sở mới trên đường Lê Đình Lý, quận Hải Châu) công an thu giữ nhiều bộ hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến việc thực hiện xét nghiệm. Theo ghi nhận tại hiện trường, cả ba đối tượng được dẫn đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng vào ba thời điểm khác nhau để thực hiện khám xét tại nơi làm việc. TRƯỜNG TRUNG