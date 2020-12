Bắt gã đàn ông có 6 tiền án, tiền sự từ Đắk Lắk ra Hà Tĩnh trốn nã

Ngày 3/12, thông tin từ Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trần Trọng Tú (SN 1963), tại xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ từ Đắk Lắk ra Hà Tĩnh trốn truy nã.

Đối tượng Trần Trọng Tú bị bắt khi trốn truy nã ở Hà Tĩnh

Theo hồ sơ, Nguyễn Trọng Tú có biệt danh là (Tú bò), trú tại thôn 2, xã Băng Adrênh, huyện Krông Ana (Đắk Lắk) bị Công an huyện Krông Ana khởi tố về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, sau khi bị Công an huyện Krông Ana bắt giữ về tội trộm cắp tài sản, ngày 2/1/2018, Trần Trọng Tú bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

...

Trong quá trình phối hợp trao đổi thông tin với công an tỉnh bạn, nhận thấy đối tượng đang có mặt trên địa bàn, Đội CSHS Công an huyện Đức Thọ phối hợp với Công an xã Hòa Lạc bí mật theo dõi.

Đến ngày 2/12, Đội CSHS Công an Đức Thọ đã tiến hành bắt giữ đối tượng khi hắn đang lẩn trốn trên địa bàn xã Hòa Lạc theo quyết định truy nã của CQĐT, Công an huyện Krông Ana về tội Trộm cắp tài sản.

Hiện, Công an huyện Đức Thọ đang hoàn thiện hồ sơ để bàn giao đối tượng cho Công an huyện Krông Ana theo quy định.

Được biết, Trần Trọng Tú từng có 6 tiền án, tiền sự về các tội Cố ý gây thương tích và Trộm cắp tài sản.

Tác giả: Phương Nam

Nguồn tin: ANTT/NĐT