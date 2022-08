Bắt đối tượng lái ô tô từ Hà Tĩnh vào Huế trộm số tiền lớn

Theo tài liệu cửa cơ quan công an, trước đó Đức thường xuyên theo xe tải chở gạo cho bà N.H có xưởng xay xát ở thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền và biết bà H thường mang theo nhiều tiền mặt. Để thực hiện kế hoạch, ngày 17/6/2022, Đức một mình điều khiển ô tô BS: 38A-393.87 từ Hà Tĩnh vào thị trấn Sịa, nhân lúc gia đình bà H không có ai ở nhà, Đức đã đột nhập lấy trộm số tiền 395 triệu đồng, sau đó trở về Hà Tĩnh.

Tiếp đó, đến ngày 31/7/2022, Đức điều khiển ô tô từ Hà Tĩnh vào thị trấn Sịa với ý định tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản thì bị lực lượng Công an huyện Quảng Điền bắt giữ.

Đối tượng Đức và phương tiện đi trộm.

...



Tại cơ quan Công an, ban đầu Đức tỏ thái độ lỳ lợm, quanh co, chối tội, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, chứng cứ chặt chẽ, và mưu trí của cán bộ công an, Đức đã phải cúi đầu nhận tội.

Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hoà Khánh

Nguồn tin: congan.com.vn