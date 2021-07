Bắt cặp 'song sát' thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh

Ngày 14/7, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng cảnh sát hình sự vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng gây ra 42 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Khê, TX Kỳ Anh của tỉnh Hà Tĩnh và huyện Quảng Trạch, huyện Tuyên Hóa của tỉnh Quảng Bình.

Danh tính các đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản nêu trên được xác định gồm: Trần Xuân Thủy (SN 1987) trú tại thôn Mỹ Lợi, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh và đối tượng Lê Văn Hữu (SN 1998), trú tại thôn Sơn Bình 2, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Trong đó, Thủy là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Đối tượng Trần Xuân Thủy (bên trái) và đối tượng Lê Văn Hữu tại CQĐT (Ảnh: CAHT)

Theo tài liệu điều tra, thời gian qua trên địa bàn huyện Kỳ Anh và TX Kỳ Anh liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm tài sản. Điển hình, vào rạng sáng 11/5, lợi dụng nhà dân thắp hương vào ngày rằm không đóng cửa phòng thờ trên tầng 2, đối tượng đột nhập lấy đi 75 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại iPhone XSmax.

Trước thực trạng đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án và phối hợp với Công an các địa phương của tỉnh này và Công an tỉnh Quảng Bình để đấu tranh làm rõ.

Qua điều tra, Ban chuyên án đã xác định được đối tượng gây ra các vụ trộm cắp nói trên là Trần Xuân Thủy và Lê Văn Hữu, đồng thời tiến hành triệu tập 9 đối tượng có liên quan để đấu tranh làm rõ.

Tài sản sau khi được trộm cắp, các đối tượng mang đi tiêu thụ tại các hiệu cầm đồ trên địa bàn huyện Kỳ Anh và TX Kỳ Anh để lấy tiền tiêu xài cá nhân

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, để thực hiện trót lọt các vụ trộm cắp nói trên, hàng ngày các đối tượng sẽ đi xe máy đến các xã thuộc địa bàn huyện Kỳ Anh và các xã trên địa bàn các huyện lân cận để quan sát tình hình, lựa chọn mục tiêu thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Mục tiêu các đối tượng hướng tới thường là những ngôi nhà có vị trí xa vùng dân cư, ít người qua lại, dễ đột nhập, những gia đình có sơ hở trong việc bảo quản tài sản như không khóa cửa, hàng rào dễ đột nhập vào trong… đặc biệt, lợi dụng thời điểm vào các ngày rằm và mùng 1 hàng tháng, các gia đình trên địa bàn thường có phong tục thắp hương mời tổ tiên và không đóng cửa phòng thờ qua đêm.

Khi phát hiện “mục tiêu” đối tượng, Hữu sẽ tiến hành cảnh giới cho đối tượng Thủy đột nhập vào nhà dân để thực hiện hành vi lục lọi, trộm cắp tài sản.

Hòng qua mắt lực lượng chức năng, khi thực hiện hành vi trộm cắp các đối tượng thường đeo găng tay và sử dụng khăn bịt kín mặt, đồng thời cầm theo dao, rựa, kéo để đề phòng khi bị hại phát hiện hoặc truy đuổi để có hành vi chống cự thoát thân.

Tài sản sau khi được trộm cắp, các đối tượng mang đi tiêu thụ tại các hiệu cầm đồ trên địa bàn huyện Kỳ Anh và TX Kỳ Anh để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Các tang vật và tài liệu thu giữ tại cơ quan công an (Ảnh: CAHT)

Bằng phương thức, thủ đoạn đó, trong thời gian từ tháng 4/2020 tới tháng 6/2021, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 42 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Kỳ Anh, TX Kỳ Anh, huyện Cẩm Xuyên, Hương Khê của tỉnh Hà Tĩnh và huyện Quảng Trạch, huyện Tuyên Hóa của tỉnh Quảng Bình, chiếm đoạt tài sản hơn 250 triệu đồng, gồm: 60 máy điện thoại di động, 03 máy tính xách tay, 4 xe mô tô, 59.400.000 đồng tiền mặt.

Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ 6 xe máy, 30 điện thoại di động các loại, 1 máy tính xách tay, 1 bộ vam phá khóa xe máy, 1 cưa sắt, 1 kìm công lực, hai côn nhị khúc, nhiều găng tay và khăn bịt mặt các loại cùng với một số tài liệu, đồ vật có liên quan.

Với những tài liệu chứng minh về hành vi phạm tội của 2 đối tượng, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Xuân Thủy và Lê Văn Hữu.

