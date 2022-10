Bắt bà Trương Huệ Vân - vợ ca sĩ, nhạc sĩ Thanh Bùi

Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Đồng thời, cơ quan chức năng ra các quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 4 bị can gồm Bà Trương Mỹ Lan (SN 1956, quê TP.HCM), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Trương Huệ Vân (SN 1988), Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng (SN 1984), Trợ lý Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Hồ Bửu Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Các bị can trên bị khởi tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019. Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các thủ tục tố tụng theo đúng quy định pháp luật.

Trong số các bị can trên, bà Trương Huệ Vân là cháu gái bà Trương Mỹ Lan, đồng thời cũng là vợ ca sĩ – nhạc sĩ Thanh Bùi. Đối với giới truyền thông, đây là một nhân vật tương đối kín tiếng và ít có sự tương tác trực tiếp với báo chí.

Năm 2011, bà Trương Huệ Vân đã thay mặt bà Trương Mỹ Lan dự lễ vinh danh “ Gia tộc doanh nhân”. Phát biểu tại buổi lễ, bà chia sẻ Vạn Thịnh Phát có được cơ nghiệp với nhiều nhà hàng, khách sạn, cao ốc văn phòng, căn hộ có tiếng bây giờ như khách sạn Thương mại An Đông, cao ốc căn hộ cao cấp Sherwood Residence… chính là nhờ sự tương trợ, đùm bọc, sẻ chia và tin tưởng lẫn nhau của các thành viên trong gia đình, dòng tộc suốt gần 3 thập kỷ qua.

... Bị can Trương Huệ Vân. Ảnh: Bộ Công an



Trong lần hiếm hoi chia sẻ về vợ, Thanh Bùi từng nói: “Chưa bao giờ tôi thấy người có trái tim đẹp như Vân và chắc sẽ không bao giờ có người thứ hai. Lần gặp đầu tiên ấy, tôi bắt tay Vân mà không muốn buông ra". Được biết, bà Huệ Vân và Thanh Bùi từng có thời gian tìm hiểu nhau 4 năm trước khi làm đám cưới vào năm 2013.

Theo dữ liệu của PV, bà Trương Huệ Vân đóng vai trò người đại diện pháp luật của hàng chục doanh nghiệp khác nhau, hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực truyền thông, thiết kế nội thất, thời trang,… Ngoài ra, bà Huệ Vân còn điều hành 2 nhà hàng thuộc Công ty Times Square, là nhà hàng Noodle Noodle và Nhà hàng Ngân Đình Sài Gòn.

Ở lĩnh vực bán lẻ thời trang, bà Trương Huệ Vân có 2 công ty là Tập đoàn World Link và There Vnd Then. Theo ghi nhận, trang facebook và website của thương hiệu There Vnd Then hiện đã ngừng hoạt động.

Vào năm 2015, bà Trương Huệ Vân có tên trong danh sách các cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Minerva. Ngay sau khi thành lập, Minerva thực hiện thương vụ 35 triệu USD, khi mua căn biệt thự cổ rộng gần 2.800 m2 với 3 mặt tiền các đường Võ Văn Tần - Bà Huyện Thanh Quan - Nguyễn Thị Diệu ở quận 3, TPHCM.

Tác giả: Hiếu Nguyễn

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn