Bắt 11 đối tượng vụ "chôn sống" nam thanh niên

Chiều 27/3, Trung tá Phạm Thành Long, Phó trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An) cho PV Dân trí biết, liên quan đến vụ nam thanh niên bị trói tay, trùm đầu, "chôn sống" dưới hố cát, Công an TP Vinh đã bắt 11 đối tượng.

"Hiện công an TP Vinh đã bắt 11 đối tượng liên quan đến vụ việc nói trên và đang tiếp tục điều tra làm rõ", Trung tá Long cho biết.

Cũng trong chiều nay, lãnh đạo phường Vinh Tân (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, trong số những đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội có 1 đoạn được quay ở khu vực cầu Cửa Tiền 2, giáp ranh phường Vinh Tân và Cửa Nam. Tuy nhiên, nhóm thanh niên này chỉ quay tại đây ít phút rồi rời đi nơi khác.

Nam thanh niên bị trói tay, vùi dưới hố cát gây phẫn nộ dư luận

Riêng vị trí bãi cát được đào hố vùi lấp nam thanh niên này hiện vẫn chưa xác định được chính xác vị trí. Lãnh đạo phường Vinh Tân khẳng định trên địa bàn phường không có địa điểm bãi cát nào như trong đoạn video này thể hiện.

"Công an phường đã rà soát, đi từng khối hỏi nhưng không ai biết và người trong clip cũng không phải ở địa phương. Chỉ có 1 đoạn được quay ở cầu Cửa Tiền 2 rồi nhóm người này rời đi nơi khác vì sợ công an đến", lãnh đạo phường Vinh Tân nói.

... Nam thanh niên này bị trùm đầu rồi ép vùi dưới hố cát.

Liên quan đến sự việc trên, một lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, bước đầu đã xác minh được nạn nhân có tên là N.Q.V. (17 tuổi, trú trên địa bàn huyện Nghi Xuân).

Công an huyện Nghi Xuân vẫn đang phối hợp với lực lượng chức năng tiếp túc xác minh vị trí nhóm thanh niên thực hiện hành vi đào hốt cát vùi lấp thanh niên V.

Như Dân trí đã đưa tin, sáng 27/3, trên mạng xã hội xôn xao một đoạn clip kéo dài nhiều phút ghi lại cảnh một nam thanh niên bị hành hạ, làm nhục và bị vùi lấp dưới hố cát ở gần bờ sông.

Đoạn clip này thể hiện, một nam thanh niên gần 20 tuổi bị trói tay phía sau đứng dưới một hố cát đã được đào sẵn. Phía trên bờ, một nhóm khoảng 6 thanh niên vây xung quanh. Một thanh niên mặc áo đen chửi bởi và đạp nạn nhân xuống hố cát để lấp lại.

Nhóm thanh niên này sau đó dùng xẻng, tay lấp cát lại đến khi đầy hố.

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí