Bão số 8: Sóng cao 5m đang đánh vào bờ biển Nghệ An, hàng trăm khối đất đá sạt lở, đổ xuống quốc lộ

Gần trưa 14/10, ông Võ Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, dự kiến cơn bão số 8 đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Nghệ An nên địa phương này trước đó đã có các công tác chuẩn bị phòng chống bão.

Cụ thể, đã có hơn 200 tàu thuyền trên địa bàn thị xã vào neo đậu, tránh trú bão an toàn. Những hộ dân kinh doanh dọc bãi biển cũng được yêu cầu không bám trụ lại sau khi chằng chéo nhà cửa để đảm bảo an toàn trong thời gian bão vào.

Clip sóng biển đánh vào bờ biển Cửa Lò (Nghệ An) cao từ 3-5m

Từ ngày 13-14/10, chính quyền thị xã liên tục đi kiểm tra việc phòng chống bão của người dân và các hộ kinh doanh.

Ghi nhận của PV vào trưa 14/10, khu vực bờ biển Cửa Lò có sóng và mưa lớn. Sóng đánh dạt vào bờ kè bãi biển có đợt cao từ 3-5m. Một số người dân vẫn đứng phía ngoài bờ biển để quay lại cảnh tượng này.

Sóng lớn dạt vào bờ biển Cửa Lò trước giờ cơn bão số 8 đổ bộ vào đất liền.

Trước đó từ chiều 13/10, các hộ dân sống và kinh doanh ở bờ biển đã dùng dây thừng chằng chéo lại quán hàng. Các bao cát, bàn ghế được tận dụng chèn cửa tôn và mái tôn để tránh bị thiệt hại do bão.

"Nghe tin bão vào hôm qua tôi và mọi người đưa thuyền vào bờ rồi. Nhưng sợ bão lớn, sóng lớn nên đang ra kiểm tra để đưa vào sâu hơn. Cả nhà được cái thuyền thúng này để đi đánh bắt cá, câu mực mà hỏng thì không biết lấy gì mà làm ăn", ông Lê Văn Mai (63 tuổi, trú phường Thu Thủy) vừa kéo thuyền thúng vào bờ vừa chia sẻ.

Người dân kéo thuyền thúng vào bờ để tránh bão.

Trước đó từ đêm 13/10, Sở GTVT Nghệ An cũng đã mượn nhờ bến xe của Công ty CP đầu tư miền Trung để làm nơi tiếp đón các công dân từ các tỉnh phía Nam về để tránh bão. Tại đây, các công dân sẽ được lưu trú lại đến chiều 14/10. Sau khi bão tan, các cơ quan chức năng sẽ đưa các công dân này đi cách ly theo quy định hoặc dẫn ra khỏi địa bàn tỉnh đối với người ngoài tỉnh.

Sóng biển đánh cao từ 3-5m khi vào bờ kè.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, sáng 14/10 đã xảy ra một vụ sạt lở núi khiến quốc lộ 8A, đường lên cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo bị ách tắc cục bộ.

Cụ thể, vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, hàng trăm khối đất đá từ vách núi Nầm (thuộc địa phận xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn) bị sạt lở xuống quốc lộ 8A khiến cho việc giao thông đi lại bị tê liệt.

Hàng trăm khối đất đá sạt lở xuống quốc lộ 8A.

...

Các cơ quan chức năng hiện đang điều động phương tiện đến để khắc phục hậu quả, sớm thông tuyến giao thông.

Do tình hình mưa bão, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cũng đã giao quyền cho các Phòng GD chủ động cho các em học sinh nghỉ học. Theo đó, đã có hơn 42.000 học sinh tại 107 trường học từ mầm non đến THCS thuộc 2 huyện Hương Sơn và Nghi Xuân đã phải nghỉ học để phòng tránh cơn bão số 8.

Cơ quan chức năng điều động phương tiện đến khắc phục để thông tuyến.

Ngoài ra, một số trường ở các địa phương tạm thời chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến để đảm bảo an toàn cho học sinh trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp.

Các quán hàng dọc bờ biển Cửa Lò đã đóng cửa từ chiều ngày hôm trước.

Sóng biển đánh mạnh vào bờ.

Nhiều người ra khu vực bờ biển để quay phim, chụp ảnh.

Sóng biển đánh cao có lúc 3-5m.

Lực lượng cảnh sát khu vực đi kiểm tra an toàn trước giờ bão đổ bộ vào.

Người dân quay trực tiếp cảnh tượng sóng biển lớn đánh vào bờ biển Cửa Lò.

Nhiều quán hàng đã chằng chéo nhà cửa bằng dây thừng.

Những chiếc dây thừng buộc vào mái tôn rất chắc chắn.

Nhiều ngư dân kiểm tra lồng bè nuôi cá để đảm bảo an toàn, tránh bị thiệt hại.

Nhiều hộ dùng bàn ghế để chèn cửa tôn.

Trước đó vào năm 2020, cơn bão đã khiến nhiều bờ kè của biển Cửa Lò bị hư hỏng. Nay bão tiếp tục vào, cơ quan chức năng lo lắng bờ kè tiếp tục bị hư hỏng.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Trí thức trẻ