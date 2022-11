Bảo hành xe càng sửa càng lỗi, chủ xe Ford Ranger cầu cứu

Xe càng sửa càng lỗi, chủ xe "dở khóc dở cười"

Được biết, chiếc xe Ford Ranger nói trên được sản xuất năm 2015, bản XL 2 cầu số sàn, nhập khẩu từ Thái Lan được anh Trần Công Nam (Hà Tĩnh), mua lại của một người quen với giá hơn 455 triệu đồng từ năm 2020.

Sau khi mua lại thì xe chạy êm, không có vấn đề gì, cho đến cuối tháng 12/2021, khi đi công tác vào Nha Trang thì xe đột nhiên bị hỏng. Ngày 10/12/2021, xe được đưa vào Đại lý Ford tại Nha Trang (Nha Trang Ford) để kiểm tra. Phía Nha Trang Ford thông báo tình trạng lỗi và phải thay thế két nước làm mát với tổng chi phí gần 9 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi vận hành trở lại, xe vẫn chưa khắc phục triệt để được tình trạng này. Ngày 16/12/2021, anh Nam nhận xe từ Đại lý, đến ngày 17/12/2021, trên đường chạy xe từ Nha Trang về Hà Tĩnh, xe lại cạn sạch nước làm mát, xì khói và nóng máy. Anh Nam đã liên hệ với Ford Nha Trang để giải quyết. Sau nhiều lần đàm phán, ngày 23/12/2021, Nha Trang Ford đã lên phương án sửa chữa, mời khách hàng mang xe vào đại lý Ford Đà Nẵng để kiểm tra và sửa chữa lỗi hao nước làm mát. Nha Trang Ford sẽ chi trả chi phí và cam kết với khách hàng: Chi phí kéo xe từ gara mà xe khách hàng đang để về đại lý, chi phí sửa chữa, khắc phục hư hỏng do lỗi hao nước làm mát gây ra, cam kết khắc phục triệt để hư hỏng do lỗi hao nước làm mát và bảo hành các hạng mục sửa chữa theo chính sách của Ford Việt Nam.

Tại lần sửa chữa này, ngoài những hạng mục được Nha Trang Ford chi trả, anh Nam cũng phải trả thêm các khoản bao gồm vật tư, phụ tùng hao mòn tự nhiên, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, đăng kiểm với tổng số tiền hơn 13 triệu đồng.

Đến ngày 12/1/2022, anh Nam nhận xe tại Đà Nẵng. Sau khi di chuyển thấy xe thường xuyên bị tắt máy ngang và nhiều khói, anh này đã báo với cố vấn dịch vụ của Ford Nha Trang và được hướng dẫn đi tiếp để theo dõi thêm. 2 ngày sau (14/2/2022), khi đi thay dầu máy, thợ báo cạn sạch nước làm mát + ẩm dầu mặt máy, anh Nam đã đưa xe vào đại lý Vinh Ford để kiểm tra. Đến ngày 15/2/2022, Vinh Ford báo xe bị hư hỏng 7 hạng mục, trong đó có 1 hạng mục là turbo có chi phí sửa chữa lên tới hơn 34 triệu đồng.

Bất ngờ về các hạng mục kể trên, anh Nam đã liên hệ với Ford Nha Trang để làm rõ vấn nghi vấn việc nóng máy, bó máy do hao nước là mát có thể ảnh hưởng đến turbo hay không. Ngạc nhiên là ngay sau đó, anh Nam lại nhận được thông báo mới cho hay, turbo xe anh không hề bị hỏng…

Những câu hỏi chưa có lời đáp, xe lại tiếp tục “đắp chiếu”

“Không hiểu Ford Nha Trang đã làm việc với Ford Vinh như thế nào mà ít ngày sau, ngày 25/2/2022, tôi nhận được thông báo từ Nha Trang Ford. Theo đó, căn cứ vào bản kiểm tra kỹ thuật và bảng báo giá của Vinh Ford thì chỉ còn lại 5 hạng mục cần sửa chữa bao gồm phốt kim phun, vòng đệm kim phun, ron nắp giàn cò, tuy ô giàn sưởi, đường ống vào két điều hòa. Phần turbo không còn nằm trong hạng mục cần sửa chữa. Tôi có liên hệ và được biết là turbo không hỏng, thông báo trước là sai do lỗi kỹ thuật. Tôi không biết cơ chế làm việc giữa các đại lý, nhưng trong trường hợp tôi không khiếu nại với Nha Trang Ford, rõ ràng tôi sẽ phải bỏ thêm một khoản lớn để sửa chữa xe mà không biết có khắc phục triệt để được không. Đại lý chính hãng, toàn cầu như Ford mà để xảy ra sai sót, nhầm lẫn lớn như vậy khiến tôi thực sự bất ngờ”, chủ xe này trình bày.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi nhận xe về để sử dụng, đến ngày 12/4, sau nhiều lần trục trặc, tắt máy đột ngột thì chiếc xe “lịm” luôn, không hoạt động được nữa. Gia đình lại phải thuê xe cứu hộ chở ra Vinh Ford để kiểm tra. Thời điểm này Ford Vinh có cho gia đình anh Nam mượn 1 xe demo để sử dụng tạm thời.

Đến ngày 28/4, chủ xe nhận được thông báo mang xe demo đến trả. (Trong hợp đồng mượn xe ghi rõ là phải trả xe khi xe của khách được khắc phục xong). Tuy nhiên, theo phản ánh của chị Huyền Trang, gia đình chưa hề đồng cho ý đại lý sửa, chưa biết là xe mình hư cái gì và thay thế gì.

Do nhu cầu sử dụng xe phục vụ công việc hàng ngày đang cấp bách, ngày 21/6/2022, vợ chồng anh Nam nhận lại chiếc bán tải của gia đình từ đại lý với hi vọng chiếc xe ổn định và an toàn. Tuy nhiên, chưa đầy 4 tháng sau, đến ngày 12/10, chiếc Ford Ranger này lại tiếp tục chết máy khi đang di chuyển giữa đường, không khởi động lại được, kiểm tra thì cạn nước mát và bung một số chi tiết. Chiếc xe được chuyển về đại lý Vinh Ford ngay cùng ngày.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, vợ chồng anh Nam cho biết, gia đình đã quá mệt mỏi, mất niềm tin về hãng Ford, yêu cầu bên Ford đền bù thoả đáng cho gia đình, mua lại chiếc xe theo giá thị trường trước khi tiến hành sửa chữa. Tuy nhiên, yêu cầu này đã không nhận được phản hồi.

“Một chiếc xe đang bình thường, sau vài lần sửa phải thay cả lốc máy, nay chiếc xe đã mất giá hàng trăm triệu đồng. Không những thế, việc xe hỏng liên tục khiến gia đình không còn đủ tự tin để giao phó sự an toàn của mình cho chiếc xe nữa. Trong quá trình gần 1 năm qua, tôi đã gọi lên hotline Ford Việt Nam rất nhiều lần, gửi email nêu rõ quan điểm và chờ câu trả lời nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là email coppy paste hoặc câu trả lời đã ghi nhận thông tin, sẽ thông báo lại sớm nhất. Điều này khiến chúng tôi thêm một lần nữa cảm thấy thất vọng”, chị Trang vợ anh Nam bức xúc.

Theo thông tin PV có được, ngày 24/10/2022, đại lý Vinh Ford đã có giấy mời gia đình anh Nam đến làm việc để thống nhất phương án xử lý sự cố của xe. Đến chiều, 10/11, anh Nam quyết định đưa xe ra khỏi Vinh Ford mà không chấp nhận cho bộ phận kỹ thuật kiểm tra nữa. Chiếc xe sau đó đã được “thợ cỏ” sửa chữa và chạy được về Hà Tĩnh.

Đại diện Vinh Ford nói gì?

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Dương, Giám đốc đại lý Vinh Ford (Công ty TNHH ô tô Trung Đô) lấy làm tiếc về sự cố đối với chiếc bán tải Ford Ranger của gia đình anh Trần Công Nam. “Bên hãng không mong muốn sự việc như thế này, chúng tôi cũng rất mong muốn khắc phục tốt nhất cho khách hàng. Tuy nhiên, hiện tại phía hãng chưa tiến hành kiểm tra sửa chữa được gì thì khách hàng đã kéo xe về rồi. Câu chuyện thực tế, ai đúng ai sai thì người trong cuộc, nhất là khách hàng đều nắm rõ rồi vì diễn biến vụ việc đều có văn bản đi cùng".

Cũng theo ông Dương, hiện nay có một số thông tin không đúng sự thật, bên Đại lý cũng đã nhờ công an vào cuộc để làm rõ. Các video, hình ảnh cũng đã được gửi tới cơ quan điều tra. Đơn cử như việc khi xe ra khỏi xưởng thì phải đẩy, nhưng đi một đoạn thì chủ xe vẫn nổ máy và chạy về được.

Theo đại diện này, phía chủ xe yêu cầu cung cấp xe khác cho khách đi lại hoặc mua lại xe cho khách hàng. Tuy nhiên, khách không cho đơn vị kiểm tra thì không thể đưa ra quyết định cụ thể ở thời điểm hiện tại.

PV Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

