Bánh mì dài 1 m, nặng 3 kg ở An Giang gây chú ý cộng đồng mạng

Chiều 13/5, tài khoản Hồ Duy chia sẻ hình ảnh về người đàn ông chở những chiếc bánh mì khổng lồ. Theo ước đoán, mỗi chiếc bánh này có thể dài tới hơn 1m. Bài đăng của thành viên này nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người dùng mạng với gần 10.000 lượt bày tỏ cảm xúc sau 3 giờ chia sẻ.

Nhiều bình luận tỏ rõ sự ngạc nhiên trước ngoại hình "siêu to khổng lồ" của chiếc bánh mì. Số khác còn nhận xét "giống gối ôm hơn bánh mì". Tuy nhiên, những người từng đến An Giang xác nhận đây là điều hết sức bình thường ở tỉnh miền Tây này.

Trả lời Zing, Hồ Duy cho biết mình chụp bức ảnh trên đường nhưng chưa có cơ hội thưởng thức món bánh độc đáo này. "Họ bán dọc đường từ Châu Đốc đến Tịnh Biên rất nhiều. Mỗi chiếc phải nặng gần 3 kg", anh nói.

Hình ảnh những chiếc bánh mì khổng lồ gây chú ý trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Blogger Đi Cùng Hùng Nhé cũng cho biết anh thấy rất nhiều xe chở bánh mì khổng lồ khi du lịch An Giang. "Ở đây, họ còn bán cả bim bim khổng lồ nữa", anh nói.

Thực tế, chiếc bánh mì này từng rất nổi tiếng trong năm 2018 khi được Bright Side, một kênh thông tin khoa học, giáo dục, liệt vào danh sách "15 món ăn kỳ lạ nhất thế giới". Bright Side mô tả món bánh mì này "dài cả mét, nặng 2-3 kg và được mua nhiều bởi hình thù kỳ lạ. Người Việt Nam gọi nó là bánh mì An Giang".

Món bánh này được bán nhiều ở gần cổng miếu Bà Chúa Xứ Bàu Mướp (Tịnh Biên, An Giang). Chủ tài khoản Lang thang An Giang cũng giới thiệu một số điểm bán bánh mì khổng lồ khác như dọc đường từ Châu Đốc đến thị trấn Nhà Bàng hay gần núi Sập (Thoại Sơn, An Giang). Mỗi chiếc bánh được bán với giá khoảng 30.000 đồng.

Được biết, quá trình làm ra một chiếc bánh mì dài hơn một mét, nặng 2-3 kg tốn khoảng 6 giờ. Thợ làm phải là người lành nghề để đạt được độ chuẩn xác trong khâu trộn bột, nướng bánh. Thời gian nướng bánh khổng lồ dài gấp 4 lần với bánh mì thường. Những người từng ăn nói bánh mì An Giang có vị thơm đặc trưng, giữ được độ giòn khá lâu. Một chiếc bánh này có thể đủ cho cả 4-5 người lớn ăn.

Tuy nhiên, một điểm trừ của bánh mì An Giang là kích cỡ quá lớn nên không nhét vừa túi plastic. "Vận chuyển trên đường thế này thì mất vệ sinh lắm", độc giả Hoàng Lan bình luận.

