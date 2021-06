Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự mới

Đồng chí Thái Thanh Quý trao quyết định và chúc mừng đồng chí Phạm Thế Tùng.



Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại Quyết định số 105-QĐNS/TW, ngày 1/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định đồng chí Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Quyết định số 2668/QĐ-BCA ngày 19/4/2021, điều động Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Đại tá Phạm Thế Tùng, sinh năm 1972, quê quán huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, vào lực lượng Công an nhân dân tháng 9/1990 và trải qua nhiều vị trí công tác tại Công an tỉnh Hưng Yên trước khi được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh này. Từ tháng 10/2019, đồng chí là Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho đến khi được điều động về nhận công tác tại tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng đồng chí Phạm Thế Tùng.



Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,58%

Tại hội nghị, Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Nghệ An đã thảo luận tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

...

Trong 6 tháng đầu năm, Nghệ An là địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, đứng thứ 14/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 7,58%/ kịch bản 7,61% (cùng kỳ năm 2020 tăng 2,97%).

Tính đến ngày 18/6/2021, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới cho 44 dự án, điều chỉnh 60 lượt dự án; tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 9.278,71 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2020, số lượng dự án tăng 33% và vốn đăng ký tăng 2,5 lần…

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An đồng tình và đánh giá cao kết quả kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm, đồng thời trao đổi, đề xuất một số nội dung liên quan đến các nhóm vấn đề: chế độ chính sách cho cán bộ; công tác phòng, chống dịch bệnh; triển khai các dự án; công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường.



Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm, công việc đầu tiên, cần kíp và cấp bách hiện nay là tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh. Trong công tác điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; luôn trong tâm thế sẵn sàng, chuẩn bị, khi tình huống xuất hiện thì kích hoạt kịch ban chỉ đạo, điều hành để chiến thắng dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho người dân trên tinh thần: Kịp thời, đồng bộ, quyết liệt, dựa vào sức dân.

Dựa trên tình hình thực tiễn, các địa phương cần tính toán, cân nhắc một cách tỉnh táo, hợp lý để vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế. Dù gặp khó khăn do tác động của dịch COVID -19 song tỉnh Nghệ An sẽ không điều chỉnh các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm nay, mà tập trung rà soát, đề ra các giải pháp phù hợp để thực hiện với phương châm: “Đồng lòng, đồng sức, đồng bộ, đồng mục tiêu” và “kiên trì, kiên định và kiên quyết”.

Cùng với đó phải tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, giải phóng, tiết kiệm nguồn lực để phát triển; chăm lo cho công tác giáo dục, y tế; thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Các đề xuất, kiến nghị của các địa phương sẽ giao cho Ban Cán sự UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan khối Đảng, đoàn thể báo cáo giải trình cụ thể./.

Nguồn tin: Báo Chính Phủ