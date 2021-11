Bản án dành cho kẻ đánh chết phạm nhân cùng buồng giam ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng 13/11, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa và tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Quang 22 tuổi, trú xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 12 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, sau thời gian nghị án kéo dài từ hôm 9/11.

Đây là vụ án xảy ra tại nhà tạm giữ Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào hồi tháng 5/2020 mà Người Đưa Tin đã đưa. Thời điểm gây án, Quang đang là phạm nhân chấp hành án tại Công an huyện Châu Đức.

Theo cáo trạng, vào chiều 7/5/2020, tại buồng giam phạm nhân thuộc nhà tạm giữ Công an huyện Châu Đức, sau khi đi lao động về lại buồng giam, Quang thấy Nguyễn Quang L. (phạm nhân chờ chuyển đi chấp hành án phạt tù) được chuyển đến giam chung.

Tại đây, L. kêu la đòi về nhà nên xảy ra cãi vã với Quang và bị Quang dùng tay, chân đánh vào người.

Sau đó, khi được cán bộ quản giáo mở cửa buồng giam để đi lấy đồ cho phạm nhân, Quang lợi dụng lúc các quản giáo đang ngồi làm hồ sơ không để ý, lén lấy một cây gậy cao su (công cụ hỗ trợ của quản giáo) giấu mang vào buồng giam.

Bị cáo Quang tại tòa. Ảnh: H.H.

...

Khoảng 21h cùng ngày, L. lại tiếp tục la hét đòi mở cửa buồng giam để về, Quang liền dùng tay tát nhiều cái vào mặt và dùng gậy cao su đánh. Sau đó, khi L. về chỗ nằm, Quang thấy L. chảy máu phía dưới tai bên trái nên đưa khăn lau mặt của mình cho L. lau và nhờ các phạm nhân trong buồng thoa dầu nóng cho L.. Đến sáng hôm sau thì phát hiện L. tử vong.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện những thiếu sót trong công tác quản lý tạm giữ tạm giam của nhà tạm giữ Công an huyện Châu Đức nên đề nghị nhà tạm giữ Công an huyện Châu Đức chấn chỉnh công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam.

Đối với các cán bộ nhà tạm giữ có trách nhiệm liên quan đến công tác quản lý phạm nhân để xảy ra việc Quang đánh chết L., Cơ quan điều tra của VKSND Tối cao đang thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Tại phiên tòa ngày 9/11, bị cáo Quang khai nhận tòa bộ hành vi phạm tội, gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại sau khi được nói lời sau cùng.

Sau thời gian nghị án kéo dài, hôm nay TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt Lê Hoàng Quang 12 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Ngoài ra, do bị cáo Quang chưa chấp hành xong 11 tháng 25 ngày của bản án trước đó, nên tổng hợp mức án chung bị cáo Quang phải chấp hành là 12 năm 11 tháng 25 ngày.

Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Quang phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 270 triệu đồng.

