BAC A BANK ủng hộ 46 tỷ đồng vào Quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19

Cùng với trao tặng đồ uống, ngay từ khi dịch bùng phát, 3 đơn vị đã nhanh chóng trao tặng trang thiết bị y tế và 2 máy thở cao tần - những thiết bị hỗ trợ việc điều trị khẩn cấp. Việc ủng hộ Quỹ Vắc-xin cũng là hành động kịp thời góp phần cùng Chính phủ ngăn chặn dịch bệnh.

Theo tính toán của Bộ Y tế, trước mắt, Việt Nam cần mua 150 triệu liều vắc-xin để tiêm phòng cho 75 triệu dân với chi phí ước tính trên 25.000 tỷ đồng. Trong số này, ngân sách trung ương chịu trách nhiệm khoảng 16.000 tỷ, còn lại trên 9.000 tỷ ngân sách địa phương và huy động đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức và toàn xã hội thông qua Quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý.

Chính phủ xác định cuộc chiến chống dịch còn lâu dài nên tiêm phòng là giải pháp hữu hiệu nhất.

Việt Nam khởi động tiêm phòng Covid-19 từ ngày 8/3/2021 nhưng tới thời điểm này mới tiêm được cho khoảng 1% dân số. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, với nỗ lực đàm phán, Việt Nam đã đặt mua được tổng cộng 130 triệu liều vắc-xin nhập khẩu, cộng với nỗ lực sản xuất vắc-xin trong nước, ngành y tế sẽ có thể hoàn thành tiêm vắc-xin trong năm nay. Tiến trình này cần sự ủng hộ của toàn dân.

Vào thời điểm kết thúc lễ ra mắt Quỹ, số tiền ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19 được thống kê đã lên tới hơn 7.600 tỷ. Hàng trăm doanh nghiệp đã thể hiện trách nhiệm xã hội của mình bằng hành động thiết thực, trong đó có Tập đoàn TH, Ngân hàng TMCP Bắc Á và Quỹ Vì tầm vóc Việt với số tiền ủng hộ là 46 tỷ đồng (2 triệu USD). '

...

Tại lễ ra mắt Quỹ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động trước sự chung vai sát cánh của người dân và các doanh nghiệp với tinh thần “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Thủ tướng phát biểu: “Đây là quỹ của sự nhân ái, của tinh thần đoàn kết, của niềm tin, của trái tim kết nối trái tim để chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn, góp phần tạo nên một Việt Nam chiến thắng, để một lần nữa chúng ta lại ghi danh, viết nên lịch sử chiến thắng vẻ vang của dân tộc - chiến thắng đại dịch COVID-19…Để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường, Đảng và Nhà nước thực hiện mục tiêu sớm tiêm vaccine miễn phí cho toàn dân nhằm đạt được sự miễn nhiễm cộng đồng và việc này cần duy trì hàng năm. Tiêm vaccine là giải pháp căn cơ, lâu dài, mang tính quyết định và có tính chiến lược để thoát khỏi đại dịch COVID-19.”.

Đại diện Tập đoàn TH và Ngân hàng TMCP Bắc Á cũng bày tỏ mong muốn Chính phủ, Bộ Y tế sớm hoàn thành việc nhập khẩu, sản xuất vắc-xin, các đơn vị sẵn sàng các phương án tiêm phòng cho cán bộ, nhân viên, bảo vệ nguồn nhân lực để đẩy mạnh sản xuất.

Bà Trần Thị Như Trang - Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt bày tỏ: “Chúng tôi tin tưởng, đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cũng như duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế. Chúng tôi, Tập đoàn TH, Ngân hàng TMCP Bắc Á, và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt cũng như nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khác, với tấm lòng và trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng, vì quốc gia, dân tộc, quyết tâm chung tay cùng cả nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đẩy lùi đại dịch”.

Từ khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát đến nay, Tập đoàn TH và Ngân hàng TMCP Bắc Á thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt đã thực hiện nhiều đợt trao tặng sữa và đồ uống tốt cho sức khỏe với tổng số gần 3 triệu sản phẩm đến ngành y tế, lực lượng chống dịch, người dân cách ly tại các bệnh viện và địa phương đang là điểm nóng về dịch bệnh trong cả nước. Sự sẻ chia đó luôn được thể hiện kịp thời, đúng lúc. Sản phẩm ủng hộ, trao tặng phù hợp với nhu cầu tiếp nhận, góp phần giúp ngành y và người dân phòng chống dịch hiệu quả.

Tính tổng cộng các đợt trao tặng sản phẩm đồ uống, thiết bị y tế và ủng hộ chi phí mua vắc-xin của 3 đơn vị lên tới 76 tỷ đồng.

Trải qua hơn 26 năm phát triển, Ngân hàng TMCP Bắc Á đặc biệt chú trọng, đề cao tính nhân văn trong mọi nghiệp vụ kinh doanh cũng như các hoạt động an sinh - xã hội. Tôn chỉ “Vì cộng đồng” của BAC A BANK được phản ánh đầy đủ qua mục tiêu tư vấn đầu tư cho các khách hàng hoạt động trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, nông thôn và an sinh xã hội để đưa các thế hệ khách hàng này lên một tầm cao mới, thức dậy tài nguyên và trí tuệ Việt Nam, tạo ra các giá trị cốt lõi và bền vững. Từ năm 2017, để các hoạt động an sinh xã hội phát triển theo hướng chuyên nghiệp hơn, toàn diện và mang lại các lợi ích cộng đồng một cách đích thực, BAC A BANK đã phối hợp với Quỹ Vì Tầm vóc Việt trong nhiều chiến dịch ý nghĩa.

Tác giả: PV

Nguồn tin: ANTT/NĐT