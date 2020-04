Bà trùm nhiễm HIV nuôi trai đẹp: Người tình mắt nai

Mới đây Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) vừa khởi tố Nguyễn Thị Lệ Ánh (39 tuổi, trú TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) cùng 3 đồng phạm về các tội Mua bán và Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Được biết người phụ nữ này nhiễm bệnh thế kỷ nhưng người đàn ông khỏe mạnh đẹp trai vẫn đến sống cùng.

Chiều 5/4, chia sẻ với PV, một cán bộ UBND phường Him Lam cho biết: "Đối tượng Ánh là người nơi khác nhưng trú ở phường Him Lam. Vào năm 2019, công an đã bắt người phụ nữ này vì điều hành một đường dây ma túy lớn. Ánh không trực tiếp đứng ra vận chuyển mà điều khiển đồng bọn từ xa.

Thời gian sống ở địa phương, Ánh sống cùng một người đàn ông trẻ, dáng người không cao lắm nhưng trắng trẻo, nhỏ nhắn. Bản thân Ánh bị bệnh thế kỷ nên vẫn lên Trạm y tế phường uống thuốc đều đặn. Người đàn ông sống cùng Ánh là người nơi khác đến đây sinh sống nhưng hai người không đăng ký kết hôn, cũng không ai biết người đó có bị nhiễm bệnh hay không?.

Trước đó người đàn ông này cũng chạy xe Mắt Nai của gia đình Ánh. Tuy nhiên hôm công an đến khám xét nhà thái độ của người đàn ông này khá dửng dưng, bản thân Ánh lại bình tĩnh trước sự việc".

Bị can Nguyễn Thị Lệ Ánh.

Vị cán bộ này kể tiếp: "Hôm công an đến khám nhà người phụ nữ này tôi cũng có mặt ở đó. Tôi hết sức bất ngờ trước việc Ánh xây dựng tầng 3 của nhà mình như một điện thờ và điện thờ này nhìn rất hoành tráng.

Có thể người phụ nữ này phải bỏ ra vài tỷ đồng để xây dựng nguyên một tầng 3 như thế. Theo đó toàn bộ xung quanh nhà Ánh ốp bằng gỗ, trong điện thờ có lư, chuông rất to nhìn trông rất đồ sộ. Hàng mã trong đó phải để 1 gian nhà mới hết. Không ai rõ Ánh xây dựng điện thờ hoành tráng như thế này để làm gì nhưng tôi nghĩ bản thân chị ấy buôn ma túy nên cũng có tư tưởng cầu khấn để buôn bán trót lọt".

Theo vị cán bộ phường chia sẻ, ở tầng 1 và tầng 2 của ngôi nhà bà trùm buôn ma túy có những bộ bàn ghế bằng gỗ rất to và có giá trị lớn. Ngoài ra trong quá trình khám nhà, công an phát hiện chất dẻo nghi ma túy và hơn 30 bình rượu ngâm quả thuốc phiện. Tuy nhiên trong quá trình khám xét, công an không tìm ra được tiền trong nhà bà trùm".

"Sự việc xảy ra khiến người dân địa phương hết sức bất ngờ. Hằng ngày Ánh cũng sống khép kín, giao tiếp với mọi người cũng chỉ là quan hệ xã giao. Tuy nhiên người phụ nữ này sống khá thoải mái, không gây gổ hay xích mích với ai. Mặc dù bản thân Ánh mắc bệnh thế kỷ nhưng ở địa phương mọi người sống vẫn thoải mái không ai kỳ thị gì người phụ nữ này cả" -cán bộ phường nói.

Như thông tin trước đó, mấy năm trước, chồng Ánh đã chết do mắc phải căn bệnh thế kỷ, còn bản thân cô ta cũng nhiễm HIV.

Số tiền tích cóp được trong những năm tháng liên quan đến ma túy của chồng, Ánh đứng ra sắm 4 chiếc xe khách giường nằm tuyến Điện Biên - Thái Bình, nhằm mục đích phạm tội liên quan đến ma túy.

Ánh luôn khen người tình có đôi mắt đẹp, đẹp như “mắt nai”.

Chính vì vậy, cô ta đặt cho nhà xe của mình là “Nhà xe Mắt Nai” để lấy lòng tình nhân. Để điều hành đường dây ma túy, Ánh trực tiếp đi lấy nguồn hàng từ Lào về Điện Biên.

Cô ta lôi kéo những phụ nữ về hưu, hoàn cảnh khó khăn vào đường dây của mình. Trong đó có trường hợp Thạch Thị Vân (57 tuổi), nữ giáo viên mầm non về hưu, hoàn cảnh éo le, chồng con đều vướng vào tù tội, liên quan đến ma túy.

Ánh cũng lập ra đường dây với đối tác gồm toàn phụ nữ. Trong đó, Phạm Thị Hải Yến (50 tuổi, ở thành phố Nam Định) được Ánh tin tưởng chọn làm đối tác. 4 xe khách được Anh thay phiên dùng làm phương tiện để tổ chức vận chuyển, nhận “hàng” về Nam Định, sau đó tiếp tục đi nơi khác tiêu thụ.

Theo tài liệu, các đối tượng trong đường dây này không bán lẻ ma túy ở địa phương, mà mua bán ma túy với số lượng lớn liên tỉnh, xuyên quốc gia; đóng ma túy vào các thùng hàng bình thường để lên xe khách của Ánh, trực tiếp lái xe, phụ xe của nhà để vào cốp tránh bị phát hiện.

Khoảng 17h30 ngày 17/9, Vân đến nhà Ánh rồi lên xe khách Mắt Nai để đi Nam Định. Sau đó, bà chủ hãng vận tải điều nhân viên mang thùng xốp chứa ma túy vào cốp xe.

Sáng sớm 18/9, chiếc xe giường nằm đến ngã tư Chợ Lợn (huyện Bình Lục, Hà Nam) thì Vân xuống xe, sau đó thuê xe ôm chở thùng xốp đi gần 30 km về TP Nam Định.

Ngay khi Vân đang giao thùng xốp có chứa ma túy cho Hoa, Hạnh, nhiều tổ công tác đồng loạt ập vào bắt quả tang các đối tượng, thu giữ 80 bánh heroin được giấu trong thùng xốp. Cùng thời điểm này, 1 tổ công tác khác đã tiến hành bắt giữ đối tượng Ánh.

Tác giả: Thu Hà

Nguồn tin: Báo Đất Việt