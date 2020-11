Ba thanh niên vướng lao lý khi quan hệ tình dục với bé gái 12 tuổi

VKSND Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Đình Dương (SN 2004, tại xã Mộ Đạo, Quế Võ, Bắc Ninh) về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" theo quy định tại điểm đ, khoản 2, điều 142 Bộ luật hình sự.

Theo hồ sơ truy tố, Nguyễn Đình Dương không có nghề nghiệp ổn định, sống lang thang trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Khoảng tháng 2/2020, Dương quen biết, nảy sinh tình cảm yêu đương với cháu P. T. B. C. (SN 2008, tại phường Văn Chương, Đống Đa). Chỉ một tháng sau khi quen nhau, Dương đã 5 lần rủ C. quan hệ tình dục.

Lần thứ nhất vào chiều 5/3, Dương rủ C. đi chơi, khoảng 18h cùng ngày cả hai về nhà C. quan hệ tình dục, rồi tiếp tục đi chơi cùng nhau.

Chập tối ba ngày sau, Dương tiếp tục đến nhà C. chơi. Tại phòng ngủ tầng 2, gã trai trẻ chốt cửa lại và xin C. quan hệ tình dục lần thứ hai, C. đồng ý.

Lần thứ ba vào khoảng 13h chiều 15/3, Dương rủ C. về nhà mình ở xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Đến rạng sáng hôm sau, Dương xin C. cho quan hệ.

Lần thứ tư và lần thứ năm, cả hai quan hệ liên tiếp vào các ngày 16 - 17/3/2020, mỗi lần Dương xin quan hệ thì C. đều đồng ý hoặc "chủ động".

Đến ngày 10/5, chị Đ. T. H. (SN 1971, mẹ của C.) kiểm tra chiếc ví màu đen ở đệm ngủ tầng 2 phát hiện mất 1.100.000 đồng và 1 chiếc điện thoại, 1 thẻ ATM ngân hàng. Khi chị H. hỏi con gái thì cháu C. nói Dương lấy.

...

Tiếp tục tra hỏi, chị H. biết Dương quan hệ tình dục nhiều lần với con gái nên làm đơn trình báo công an quận Đống Đa. Cùng ngày hôm đó, Công an quận Đống Đa triệu tập Nguyễn Đình Dương lên làm việc, gã trai thừa nhận mọi hành vi phạm tội.

Đối với hành vi trộm cắp tài sản, ngày 24/6, Công an quận Đống Đa đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 750.000 đồng đối với Dương.

Theo Cáo trạng truy tố, chị H. đề nghị xử lý nghiêm Dương và yêu cầu bị can này phải bồi thường số tiền 16.000.000 đồng và bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm cho cháu C. khoản tiền 14.900.000 đồng.

Cũng trong quá trình điều tra vụ án, cháu C. còn khai nhận có quan hệ tình dục với Đỗ Văn Nam (SN 2003, tại xã Tạ Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ) và Nguyễn Văn Nam (SN 2004, tại xã Hợp Lý, Lý Nhân, Hà Nam).

Trong đó, Đỗ Văn Nam quan hệ tình dục với cháu C. tại nhà vệ sinh công cộng ở phố Hàng Khay, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm.

Ngày 9/5, Cơ quan điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Nam về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "Trộm cắp tài sản". Giữa tháng 9/2020, TAND quận Hoàn Kiếm tuyên phạt Nam 5 năm 6 tháng tù cho cả hai tội danh.

Còn hành vi của Nguyễn Văn Nam quan hệ tình dục với cháu C. đang được Cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa tiến hành giải quyết theo quy định.



Tác giả: Hoàng An

Nguồn tin: Báo Tổ Quốc