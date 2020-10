Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão

Bản đồ đường đi của Áp thấp nhiệt đới. Ảnh: TTXVN phát



Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 129,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 550 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 60 km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão ở khoảng 15 độ Vĩ Bắc; 124,9 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon của Philippines khoảng 350 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25 km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 119 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm.

Ngoài ra, sáng 19/10 không khí lạnh đã gây ra gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9 trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông; ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác.

Các chuyên gia khuyến cáo ngư dân và các thuyền viên: Thường xuyên theo dõi tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin, hệ thống tín hiệu báo bão, đồng thời chú ý quan sát bầu trời và mặt biển để nhận biết thời tiết. Khi nhận được tin bão, áp thấp nhiệt đới thì tùy thuộc vào vị trí của tàu thuyền đang hoạt động, vị trí cường độ hướng di chuyển của bão, áp thấp nhiệt đới mà kịp thời cho tàu thuyền vào bờ hoặc tránh xa vùng ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với đới gió Đông trên cao nên trong ngày và đêm 19/10, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ, trời lạnh.

Ngày và đêm 19/10, Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Khu vực Hà Nội ngày và đêm 19/10 có lúc có mưa, mưa nhỏ. Trời lạnh. Từ ngày 21 - 23/10 các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời tiếp tục lạnh về sáng và đêm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nên từ 19/10 đến ngày 20/10, ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa từ 200 - 400mm, có nơi trên 400mm; ở Nghệ An từ 50 - 80mm, riêng phía Nam có nơi trên 100mm.

Từ 19/10 đến ngày 21/10, ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế có mưa rất to 150 - 250mm, có nơi trên 300mm; ở Quảng Nam - Quảng Ngãi từ 50 - 100mm, có nơi trên 150mm. Cảnh báo, mức độ rủi ro thiên tai do mưa lớn là cấp 2.

Ngày 19/10 khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa dông mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Dự báo trong ngày và đêm 19/10: Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 13 - 16 độ vĩ Bắc nên ở Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9; biển động mạnh. Sóng biển ở Vịnh Bắc Bộ cao 2 - 4m; ở Bắc Biển Đông cao 3 - 5m. Mức độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 12 giờ vừa qua (từ 19 giờ ngày 18/10 đến 7 giờ ngày 19/10), ở các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình đã có mưa rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa phổ biến từ 150 - 350mm, có nơi lớn hơn như: thành phố Hà Tĩnh 422mm, Kỳ Thượng (tỉnh Hà Tĩnh) 586mm, Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) 507mm, Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) 378mm, Vạn Trạch (Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) 405mm... Các nơi khác ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tác giả: Lý Thanh Hương

Nguồn tin: baotintuc.vn