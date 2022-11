Án tình ái, sát hại người thân… làm “nóng” nghị trường Quốc hội

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: “Mặc dù tình hình tội phạm vi phạm pháp luật vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, có lúc, có nơi nhân dân còn lo lắng, bất an nhưng nhìn chung tổng thể Việt Nam là đất nước an ninh, an toàn so với mặt bằng chung trên thế giới. Có được kết quả này là sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của các cơ quan trong hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, trong đó có vai trò quan trọng của các cơ quan tư pháp, nhất là lực lượng Công an nhân dân”.