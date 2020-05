An Giang truy tìm nam thanh niên 28 tuổi cố tình trốn khỏi khu cách ly sau khi về từ Campuchia, vẫn chưa kịp lấy mẫu xét nghiệm

Trưa 13/5, trao đổi với chúng tôi, ông Từ Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang xác nhận trên địa bàn có một nam thanh niên trở về từ Campuchia nhưng bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung.

Hiện tại, lực lượng công an đang phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, tìm nam thanh niên trốn khỏi khu cách ly này để phòng chống dịch Covid-19.

Nam thanh niên đã cố tình trốn khỏi khu cách ly dù mới trở về từ Campuchia.

Cụ thể, vào chiều 10/5, khu cách ly Trường THPT Lương Thế Vinh, huyện An Phú, tiếp nhận Trần Văn Nam (28 tuổi, ngụ xã Kiến An, huyện Chợ Mới). Người này trở về từ Campuchia bằng xuồng gỗ, qua xã Khánh An nên Bộ đội Biên phòng giữ lại, sau đó bàn giao cho Trạm Y tế chuyển về khu cách ly Trường THPT Lương Thế Vinh.

Khi vào khu cách ly, người này được bố trí cách ly tại phòng số 11. Nhưng đến rạng sáng 11/5, Nam đã trốn khỏi khu cách ly. Điều đáng nói, nam thanh niên này vẫn chưa được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-COV-2.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Trưởng phòng Y tế huyện An Phú, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa tìm được nam thanh niên trên. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành rà soát, tìm người này để đưa vào khu cách ly tập trung.

Tác giả: Văn Tiên

Nguồn tin: Báo Tổ Quốc