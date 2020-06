Ai là chủ đầu tư siêu dự án tỷ đô ở Hà Tĩnh?

Dự án Khu đô thị Hàm Nghi là một trong những dự án nằm trong lộ trình triển khai các khu vực phát triển đô thị theo chương trình phát triển đô thị thành phố Hà Tĩnh đến năm 2030.

Theo đó, Dự án có các khu chức năng: Nhà ở (gồm nhà ở thấp tầng, nhà ở cao tầng, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư), công trình công cộng, công trình hỗn hợp, trường học, bệnh viện, cây xanh, thể dục thể thao, mặt nước, giao thông, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật khác theo đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị Hàm Nghi tại thành phố Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 21/6/2019.

Lễ mở thầu tuyển nhà thầu của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh

Dự án Khu đô thị được xây dựng trên địa bàn các phường Thạch Linh, Hà Huy Tập (thành phố Hà Tĩnh) và các xã Thạch Tân, Thạch Đài (huyện Thạch Hà) với tổng diện tích 136,8ha. Số vốn đầu tư dự kiến là 23.545 tỷ đồng và được triển khai thực hiện trong thời gian 6 năm.

Đến thời điểm đóng thầu, chỉ có 2 nhà đầu tư tham gia nộp hồ sơ là: Công ty Cổ phần Vinhomes và Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh và phát triển thương mại Việt An (Công ty Việt An).

Thông tin đăng ký kinh doanh cho thấy, Công ty Việt An thành lập năm 2013 có trụ sở tại Tòa Vincom Center ở 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Ecocons Hà Nội. Đại diện pháp lý của Công ty Việt An là bà Trần Kim Quyên, SN 1971.

Cho đến thời điểm hiện tại, Công ty Việt An đã nhiều lần thay đổi số vốn kinh doanh, trong hai năm 2017-2018, Công ty Việt An điều chỉnh mạnh vốn điều lệ từ mức 276 tỷ đồng lên 4.025 tỷ đồng. Dữ liệu thông tin cho thấy, , 3 cổ đông sáng lập Việt An đều là các thể nhân: Nguyễn Thị Thu Thủy, Bùi Hồng Minh và Trần Kim Quyên, với tỷ lệ góp vốn lần lượt 37,776%; 33,184% và 32,039%.

Cuối năm 2019, tên tuổi Công ty Việt An được nhắc đến nhiều qua thương vụ liên tiếp mua lại 5.000 tỷ đồng trái phiếu.

Liệu Việt An- doanh nghiệp vô danh nhưng đầy bí ẩn có "vượt qua" được nhà phát triển BĐS hàng đầu Việt Nam để trở thành chủ đầu tư siêu dự án tỷ đô tại Hà Tĩnh?

Ngày Nay tiếp tục cập nhật thông tin!

