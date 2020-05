Ai đưa cựu thượng tá công an 1 tỷ đi hối lộ để nhờ nâng điểm?

Bị cáo Nguyễn Minh Khoa tại tòa.

Nhiều nội dung chưa được đối chất?

Sáng 25/5, TAND tỉnh Sơn La tiếp tục xét xử vụ gian lận điểm thi xảy ra tại tỉnh này năm 2018. Bị VKS đề nghị tòa tuyên 12-13 năm tù về tội “Đưa hối lộ” 1 tỷ đồng để nhờ nâng điểm cho hai thí sinh đủ xét tuyển trường công an, bị cáo Nguyễn Minh Khoa – Phó phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) nêu quan điểm tự bào chữa trước tòa.

Cựu thượng tá an ninh khẳng định trước tòa, bản thân không nhất trí kết luận điều tra của cơ quan công an, cáo trạng và luận tội của VKS vì có nhiều mâu thuẫn. Khoa viện dẫn, khi chưa bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung, đã xác định nhiều người trung gian, trong đó có bị cáo không đủ căn cứ xử lý hình sự về tội danh này.

Trước phiên tòa sơ thẩm tháng 10/2019 khi Lò Văn Huynh chưa thay đổi lời khai, cáo trạng cũng khẳng định bị cáo không phạm tội “Đưa hối lộ”.

Toàn cảnh phiên tòa.

“Ngày 13/3, bị cáo bất ngờ bị cơ quan an ninh điều tra gọi để tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam khi đang chăm vợ ở bệnh viện”, Nguyễn Minh Khoa nói.

Cựu cán bộ công an tỉnh cũng cho rằng trong cáo trạng mới, nhiều nội dung chưa được đối chất theo quy định nhưng cơ quan tố tụng vẫn lấy đó làm tài liệu, chứng cứ buộc tội.

Cụ thể, cáo trạng nêu 22h ngày 13/6/2018, bị cáo đến nhà Lò Văn Huynh để thỏa thuận nhờ nâng điểm cho 2 thí sinh và đưa trước 1 tỷ. Tuy nhiên, ông Khoa khẳng định thời điểm này bị cáo không đến nhà Huynh.

Đến ngày 8/1, khi được đối chất, kết quả xác định Lò Văn Huynh nhớ nhầm ngày bị cáo đến nhà 13/6/2018 thành ngày 27/6/2018. Bị cáo Khoa thừa nhận có đến nhà Huynh ngày 27/6/2018 nhưng chỉ đưa thông tin 2 thí sinh để nhờ xem điểm.

Ai đưa tiền cho cựu thượng tá an ninh đi hối lộ?

Tiếp lời, Nguyễn Minh Khoa khẳng định trước tòa ngày 26/7/2018, bị cáo cũng không gọi vào số máy của bà Yến (vợ ông Huynh) để đòi lại 1 tỷ như hồ sơ tố tụng quy kết. Nội dung này bị cáo cũng không được đối chất với người liên quan nhưng cơ quan điều tra và VKS vẫn lấy đó làm căn cứ buộc tội.

"Tại tòa, Lò Văn Huynh cũng đã khai bị cáo không gọi điện vào máy bà Yến", ông Khoa lập luận.

Lò Văn Huynh tại tòa.

Đối với cáo buộc đưa hối lộ 1 tỷ, cựu thượng tá an ninh cho rằng cơ quan tố tụng chỉ dựa vào lời khai của Lò Văn Huynh trong giai đoạn đầu, khi ông Huynh chưa thay đổi lời khai, để buộc tội bị cáo.

"VKS cũng chưa chứng minh được tội phạm nguồn, tức là nguồn gốc số tiền 1 tỷ ai đã chuyển cho bị cáo để bị cáo đưa hối lộ cho Lò Văn Huynh", ông Khoa nhấn mạnh.

Cuối phần tự bào chữa, ông Khoa đề nghị đại diện VKS đưa ra chứng cứ khác chứng minh ai đó đã đưa số tiền này cho bị cáo. Trong khi đó, 2 người làm chứng Lê Minh Loan và Trần Hùng Mạnh đều khai không đưa số tiền này cho bị cáo.

Tác giả: LÊ DƯƠNG - NGUYỄN HOÀN

Nguồn tin: Báo Tiền phong