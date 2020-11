64 nam nữ tổ chức 'đại tiệc ma túy' tại quán bar để bay lắc

Hiện trường vụ việc - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 29-11, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa kiểm tra một quán bar và phát hiện 196 người, trong đó có 64 người dương tính với chất ma túy.

Theo PC04 Công an tỉnh Tiền Giang, khoảng 21h30 ngày 28-11, công an kiểm tra quán bar New Club trên đường Phạm Thanh, P.5, TP Mỹ Tho phát hiện 196 người có dấu hiệu sử dụng ma túy.

Qua kiểm tra nhanh, có 64 người (cả nam và nữ) dương tính với chất ma túy. Tại hiện trường, cảnh sát còn thu giữ một số ma túy như ketamin, keo, thuốc lắc... cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Ngoài ra, cảnh sát còn tạm giữ 13 xe máy các loại.

Có rất nhiều người dương tính với các chất ma túy

Bước đầu tại cơ quan công an, nhóm người này khai chơi ma túy mừng sinh nhật một người bạn trong nhóm. Ngoài ra một số khác cũng khai nhận rủ một số bạn bè khác vô chơi để tìm cảm giác "bay lắc".

Cảnh sát đang lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, củng cố hồ sơ để xử lý hành vi "chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy" của chủ quán bar New Club.

Trước đó, ngày 20-9 cũng tại quán này, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tiền Giang cũng đã kiểm tra nhanh, phát hiện 102 người dương tính với chất ma túy.

Đây là lần thứ 2 trong năm 2020, quán bar New Club bị phát hiện có số lượng lớn người sử dụng ma túy.

Hiện Công an tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

