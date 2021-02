6 đồ vật nên có trong nhà để gia đình hòa thuận, thu hút của cải

Đặt những bình, lọ lớn trong nhà sẽ giúp gia đình bình an, vui vẻ. - Ảnh minh họa.



1. Trưng bày quạt lớn hoặc quạt thủ công

Quạt có ngụ ý "gia đình vui vẻ". Trong nhà có quạt lớn, quạt thủ công thì có thể thu hút tài lộc, làm cho không khí gia đình hòa thuận.

2. Nuôi cá chiêu tài

Từ xa xưa, cá đã được coi là linh vật mang điềm lành. Bởi vì "ngư" và "dư" trong tiếng trung có cách phát âm giống nhau nên trong phong thủy nhà, nuôi cá, đặt bể cá không chỉ làm cảnh mà còn giúp của cả trong nhà dư dả, cuộc sống gia đình thoải mái.

3. Tì hưu chiêu tài

Tì hưu là một loại linh thú may mắn trong thần thoại và truyền thuyết cổ đại của Trung Quốc. Tì hưu có đầu rồng, thân ngựa, chân lân, toàn bộ cơ thể tựa như sư tử, dũng mãnh uy vũ, có khả năng trấn giữ yêu ma quỷ quái, cắn xé thịt của chúng và biến thành của cải.

Từ xa xưa đã có câu chúc "Chạm một cái vào tì hưu vận thế thăng hoa, chạm hai cái tài vận cuồn cuộn, chạm ba cái một bước lên mây", ý chỉ tì hưu là linh vật cực may mắn, giúp mong ước giàu sang của con người thành hiện thực.

4. Các loại cây thân thiện với ánh nắng mặt trời

...

Cây cối tượng trưng cho sinh mệnh và sức sống, cây xanh không chỉ lọc không khí rất tốt mà còn giúp con người thoải mái hơn với năng lượng tích cực.

Những loại cây lá rộng, không hoa, ưa nắng sẽ giải phóng nhiều năng lượng hơn trong nhà sau khi chúng hấp thụ đầy đủ ánh sáng mặt trời.

Từ góc độ phong thủy, nó có lợi cho tài sản gia chủ, giúp ích rất nhiều cho tài vận các thành viên trong gia đình.

5. Các loại bình

Bình tượng trưng cho sự "bình an vô sự" và mang đến những điều may mắn, an yên. Nhiều bình và lọ lớn thường được đặt trong các ngôi nhà cổ để điều chỉnh phong thủy, đến nay quy luật đó vẫn còn nguyên giá trị.

6. Tinh thể pha lê tự nhiên

Pha lê tự nhiên có năng lượng kỳ diệu, chúng là quà tặng từ thiên nhiên đã được biến đổi từ hàng nghìn năm. Tuy vậy, pha lê có những ý nghĩa khác nhau, trong đó chiêu tài đón lộc tốt nhất chính là quả cầu pha lê.

Nếu muốn việc kinh doanh phất lên, bạn có thể đặt một quả cầu pha lê màu vàng trong nhà, rất có lợi cho việc thu hút tài lộc.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tác giả: Vân Anh

Nguồn tin: dulich.petrotimes.vn