5 mẫu ô tô giá 300 triệu đồng rẻ nhất Việt Nam, xứng đáng mua

Kia Morning (304 – 439 triệu đồng)

Hiện tại, giá Kia Morning trải dài từ 304 – 439 triệu đồng, tùy phiên bản. Trong đó, phiên bản có giá rẻ nhất của mẫu xe hạng A là Standard MT, ở mức 304 triệu đồng. Phiên bản này đang được giảm nhẹ 2-5 triệu đồng trong đầu tháng 7 tại nhiều đại lý khu vực phía Bắc, đưa giá về mức 299 triệu đồng. Tính ra, chi phí để phiên bản này lăn bánh dao động từ 342 – 367 triệu đồng, tùy khu vực.

Chiếc xe sử dụng động cơ xăng Kappa dung tích 1.25L 4 xi lanh thẳng hàng cho công suất 86 mã lực và mô-men xoắn 120 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 4 cấp hoặc hộp số sàn 5 cấp.

Dẫu vậy, sức mạnh của chiếc ô tô giá 300 triệu đồng vẫn kém khi so với VinFast Fadil (động cơ xăng I4, dung tích 1.4L, công suất cực đại 98 mã lực tại 6.200 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 128 Nm tại 4.400 vòng/phút).

Trang bị an toàn trên Kia Morning 2021 chỉ dừng ở mức cơ bản với một số tính năng bao gồm: Hệ thống phanh ABS, khởi hành ngang dốc HAC, cân bằng điện tử ESC, cảm biến/camera lùi, 2 túi khí.

Hyundai Grand i10 (từ 315 triệu đồng)

Sang tháng 7/2021, các đại lý ô tô Hyundai đang có chương trình ưu đãi dành cho mẫu xe cỡ nhỏ hạng A Hyundai Grand i10, giảm giá từ 10 - 15 triệu đồng, tuỳ từng phiên bản, áp dụng cho cả sedan và hatchback.

Theo đó, sau giảm giá, Hyundai Grand i10 bản hatchback có giá từ 315 - 392 triệu đồng, còn bản sedan có giá từ 335 - 405 triệu đồng.

Trong nhóm ô tô giá 300 triệu, Hyundai Grand i10 hiện tại có không gian nội thất rộng rãi nhất nhờ kích thước lớn hơn các đối thủ, hàng ghế trước chỉnh cơ, ghế lái chỉnh 6 hướng và ghế phụ chỉnh 4 hướng. Hàng ghế sau có 3 tựa đầu cho khách.

Hyundai Grand i10 trang bị hai loại động cơ. Động cơ Kappa với dung tích 998 cc cho công suất cực đại 66 mã lực và mô-men xoắn tối đa 94 Nm. Động cơ Kappa có dung tích 1.248 cc tạo ra sức mạnh 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 120 Nm cùng ứng dụng công nghệ điều khiển van biến thiên (CVVT). Tùy từng phiên bản, Grand i10 sẽ được kết hợp với số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước.

Các trang bị an toàn trên Hyundai Grand i10 gồm: Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, Túi khí đôi ở bản động cơ 1.2L, Túi khí đơn ở bản động cơ 1.0L. Cảm biến lùi, Camera quan sát phía sau.

VinFast Fadil (từ 336,5 triệu đồng)

VinFast Fadil có giá niêm yết dao động từ 425 – 499 triệu đồng. Tuy nhiên nhờ được giảm 10% giá trị xe cùng với ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, giá xe Fadil hiện tại chỉ còn từ 336,5 – 395,1 triệu đồng.

...

VinFast Fadil được trang bị động cơ I4 dung tích 1.4L kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT cho công suất tối đa 98 mã lực và mô-men xoắn cực đại 128 Nm. Động cơ này được đánh giá là khá ấn tượng đối với một mẫu hatchback đô thị cỡ nhỏ.

Lần đầu tiên, trên một mẫu xe hạng A được trang bị chức năng an toàn cao cấp chống lật ROM thường được trang bị trên các mẫu xe cao cấp. Đặc biệt với Fadil phiên bản cao cấp được trang bị 6 túi khí tăng khả năng bảo vệ hành khách hai hàng ghế.

Hệ thống khởi hành ngang dốc HSA cũng rất hữu ích trong thực tế khi dừng/đỗ xe ngang dốc giúp cho tài xế dễ dàng chuyển từ bàn đạp phanh sang bàn đạp ga, giảm thiểu tình huống bị trôi xe gây nguy hiểm.

Toyota Wigo (từ 352 triệu đồng)

Toyota Wigo đang được nhập khẩu nguyên chiếc với hai phiên bản là Wigo E và Wigo G, giá bán lần lượt là 352 và 385 triệu đồng.

Bên cạnh giá bán bình dân, Toyota Wigo có mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng, với 5,16L/100km với trên đường hỗn hợp và 6,8L/100km tại đường đô thị

Wigo cũng được xem là chiếc xe an toàn khi đạt chứng nhận 4 sao của Asean NCAP với dây an toàn 3 điểm cho cả 5 vị trí ngồi bên cạnh móc ghế trẻ em ISO FIX cũng như nhiều tính năng an toàn chủ động/bị động khác.

Kia Soluto (369 triệu đồng)

Kia Soluto là dòng xe Sedan 5 chỗ có giá "ổn áp" nhất phân khúc B. Giá xe Kia Soluto mới nhất được niêm yết ở mức từ 369 - 469 triệu, tùy theo phiên bản. Giá xe Kia Soluto lăn bánh dao động từ hơn 400 - 547 triệu đồng.

Cả 4 phiên bản của Kia Soluto 2021 đều sử dụng động cơ xăng dung tích 1.4L, cho công suất tối đa 94 mã lực và mô-men xoắn cực đại 132 Nm. Hộp số gồm loại số sàn 5 cấp cho 2 phiên bản MT và MT Deluxe, còn bản AT Deluxe và AT Luxury sẽ dùng hộp số tự động 4 cấp. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ dẫn động cầu trước.

Các trang bị an toàn trên xe gồm có: Phanh chống bó cứng ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau, tự động khóa cửa khi vận hành, dây đai an toàn và 2 túi khí trước.

Tác giả: Hoàng Linh

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị