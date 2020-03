38 tỉnh, thành thông báo thời gian trở lại trường của học sinh

Tính đến 7/3, đã có 38 tỉnh, thành trên cả nước ra thông báo về việc trở lại trường của học sinh. Trong đó có 34 địa phương thay đổi thời gian nghỉ của học sinh.

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở nhiều nước trên thế giới, các địa phương này kéo dài thời gian nghỉ học thêm một tuần so với trước đó. Tức trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS được nghỉ đến hết 14 hoặc 15/3 thay vì 8/3 như thông báo trước đó.

Trong khi đó, tỉnh Thanh Hóa, Đắk Lắk vẫn giữ nguyên thời gian đi học - ngày 8/3 đối với học sinh từ cấp THCS trở xuống. Quy định về thời gian nghỉ của Nghệ An và TP.HCM cũng không thay đổi.

Trước đó, theo kiến nghị của Bộ GD&ĐT, đã có 60/63 tỉnh, thành cho học sinh THPT đi học từ ngày 2/3. Riêng học sinh từ mầm non đến THCS, nhiều địa phương thông báo cho nghỉ thêm 1-2 tuần, tùy nơi.

Tác giả: Minh Nhật

Nguồn tin: Zing.vn