3 đối tượng liên quan vụ án giết người ra đầu thú

Theo Công an huyện Quế Sơn, vào khoảng 16 giờ ngày 18/8, 3 đối tượng liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại xã Quế Xuân 2 gồm: Phan Trần Công Mỹ (24 tuổi), Trịnh Huệ (17 tuổi) và Nguyễn Thanh Nhật Duy (24 tuổi), cả 3 cùng trú huyện Quế Sơn đã đến cơ quan Công an huyện Quế Sơn đầu thú.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Trước đó, báo Đại Đoàn Kết đưa tin, khoảng 21 giờ 30 ngày 17/8, 3 đối tượng trên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với anh Nguyễn Hữu Nh. (30 tuổi), trú thôn Hòa Mỹ, xã Quế Xuân 2, tại khu vực gần nhà anh Nh. Sau đó, 3 đối tượng trên sử dụng hung khí đánh, đâm anh Nh. trọng thương. Mặc dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên anh Nh. đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an huyện Quế Sơn và Công an tỉnh Quảng Nam nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Khẩn trương vào cuộc điều tra, lực lượng Công an xác định được 3 đối tượng nói trên liên quan đến vụ án.

Tác giả: Tấn Thành- Chí Đại

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết