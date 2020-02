3 câu hỏi còn bỏ ngỏ sau khi Tuấn 'Khỉ' bị bắn hạ

Một canh bạc kết thúc bằng loạt đạn từ súng AK khiến 4 người chết, 1 người bị thương ngay mùng 5 Tết (29/1). Một nạn nhân chạy xe máy bị bắn chết vào rạng sáng 30/1. Và cuộc bố ráp quy mô, kéo dài nhiều ngày nhưng không có kết quả.

Kẻ gây nên loạt biến cố khiến công an phải huy động lực lượng lớn, truy tìm quyết liệt suốt 15 ngày qua là Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "Khỉ", 33 tuổi).

Chuỗi ngày hoang mang của người dân huyện Củ Chi chỉ kết thúc khiTuấn bị phát hiện tại căn nhà bỏ hoang ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, vào đêm 13/2. Hắn bị tiêu diệt ngay khi bắn 3 phát súng về phía lực lượng cảnh sát.

Tuấn "Khỉ" chết, nhưng vụ án vẫn còn được điều tra và nhiều câu hỏi xoay quanh vẫn đang chờ cơ quan điều tra làm rõ.

Tuấn "Khỉ" sinh hoạt thế nào suốt 15 ngày lẩn trốn?

Trước lúc bị bắn hạ, Tuấn "Khỉ" đã có 15 ngày lẩn trốn sự vây bắt, truy lùng của lực lượng công an.

Tại xã Trung An, huyện Củ Chi, ngay từ sáng 30/1 - sau ngày Tuấn gây án - hàng trăm cảnh sát đã được huy động đến đây để bố ráp. Xe bọc thép, cảnh khuyển, khiên chống đạn được điều đến để tăng cường. Cảnh sát cũng cho bay flycam quanh khu vực giáp ranh giữa xã Trung An và Phú Hòa Đông để xác định vị trí của Tuấn.

Cảnh sát cơ động thay ca trắng đêm canh gác, đứng dọc đường Trung An và tuyến đường lân cận, sẵn sàng tiếp cận mục tiêu. Đây có thể được xem là cuộc vây bắt quy mô khi bị can được đánh giá nguy hiểm, manh động.

15 ngày qua, công an cũng đã làm việc với người nhà của bị can và những người có tình nghi liên quan đến tung tích của Tuấn. Khi thông tin về hung thủ dần rơi vào bế tắc thì nhiều nhận định cho rằng Tuấn đã vượt biên giới trốn thoát.

Tuy nhiên, việc phát hiện và tiêu diệt Tuấn tại huyện Hóc Môn, chỉ cách khu vực bố ráp nhiều ngày trước 10 km, cho thấy Tuấn vẫn ẩn nấp an toàn suốt nửa tháng qua. Nhà chức trách tại địa phương không hay biết đến sự hiện diện của kẻ mang lệnh truy nã ở đây.

Tại buổi họp báo chiều 14/2, lãnh đạo Công an TP.HCM cung cấp nơi Tuấn ẩn nấp là ngôi nhà bỏ hoang. Khu vực này rộng 10.000 m2, tiếp giáp tỉnh lộ 15 phía mặt đường và mặt sau tiếp giáp con rạch. Trong khuôn viên có một số công trình, địa hình rất phức tạp.

Cư dân trên đường Đỗ Văn Dậy cho biết căn biệt thự bị bỏ hoang 7-8 năm nay. Từ lâu, họ không thấy người ra vào.

Trước những thông tin trên, nhiều người đặt câu hỏi những ngày qua Tuấn chỉ sống trong ngôi nhà đó hay ở nhiều nơi khác nhau? Cuộc sống sinh hoạt nửa tháng qua của kẻ mang lệnh truy nã diễn ra thế nào mà không ai phát giác?

Những ai giúp Tuấn "Khỉ"?

Tính đến nay, hai người được xem là đồng phạm của Tuấn "Khỉ" gồm Lê Quốc Minh (27 tuổi, em họ Tuấn) và Phạm Thanh Tâm (tự Tý "Bà Dòm") đã ra đầu thú. Minh được xác định là người cùng Tuấn đến xả súng tại sòng bạc, còn Tâm là người cất giữ một tỷ đồng Tuấn cướp được từ sới bạc.

Đến chiều 14/2, nguồn tin của Zing.vn cho biết Công an TP.HCM cũng đã khởi tố, bắt giam hơn 10 bị can là đồng phạm của Lê Quốc Tuấn, bao gồm cả Lê Quốc Minh và Tý "Bà Dòm". Ngoài ra, nguồn tin còn cho hay cảnh sát đang củng cố hồ sơ, xử lý một số người khác về hành vi Che giấu tội phạm.

Trước đó, ngày 7/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã mời vợ Tuấn và nhiều người liên quan lên làm việc để điều tra. Mặt khác, theo thông tin từ người dân sống gần cầu Xáng (xã Tân Hòa, huyện Củ Chi), nơi Tuấn bị vây bắt và bắn hạ, anh ta có khoảng 3-4 nhà bà con, người quen ở khu vực này.

Liệu Tuấn có được ai tiếp tay, che giấu thân phận để lẩn tránh sự truy bắt ráo riết 15 ngày qua, họ giúp sức cho bị can này thế nào và số lượng đồng phạm của Tuấn có dừng lại ở con số hơn 10 vẫn là những câu hỏi cơ quan điều tra vẫn phải làm rõ.

Khẩu súng AK từ đâu mà có?

Nguồn gốc khẩu súng AK được Lê Quốc Tuấn sử dụng trong suốt quá trình gây án, chống trả lại lực lượng chức năng vẫn còn là ẩn số.

Tại buổi họp giao ban báo chí TP.HCM chiều 7/2, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM, khẳng định khẩu súng mà Tuấn dùng để gây án không phải của lực lượng công an.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an TP.HCM đã kiểm tra tất cả kho vũ khí, kết quả cho thấy không có khẩu AK nào bị mất, kể cả đạn dược. Còn nguồn gốc của khẩu súng mà Tuấn sử dụng hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cũng tại họp báo, Zing.vn đã đặt câu hỏi về 3 vấn đề: Công tác khoanh vùng nghi phạm; vai trò của các đồng phạm trong vụ án; và trách nhiệm của đơn vị quản lý địa bàn khi để xảy ra vụ án.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang trả lời ngắn gọn: "Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và sẽ có thông tin chính thức cho báo chí sau khi có kết quả điều tra".

Trao đổi với Zing.vn, luật sư Trần Thu Nam (Đoàn Luật sư Hà Nội) cũng cho rằng cần làm rõ súng của Tuấn "Khỉ" từ đâu mà có. Nếu không phải súng trong kho vũ khí của công an thì ai là người bán/cung cấp súng cho bị can.

Chiều 29/1 (mùng 5 Tết Canh Tý), Tuấn "Khỉ" cùng với em họ là Lê Quốc Minh (27 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) đi xe máy đến sới bạc ở vườn nhãn thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM để chơi tài xỉu.

Sau khi thua bạc, Tuấn rời đi rồi quay lại với khẩu AK. Bị can này được xác định đã nổ súng làm 4 người chết, 1 người bị thương rồi cướp khoảng 1 tỷ đồng.

Sau đó, Tuấn chạy đi đưa tiền cho Tý "Bà Dòm" cất giữ. Sau ít ngày bỏ trốn và bị công an truy nã về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Tý "Bà Dòm" ra đầu thú.

Cũng trong ngày 29/1, Tuấn "Khỉ" cướp xe máy của một người dân ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Rạng sáng 30/1, một người đàn ông bị bắn chết trên đường, xe máy biến mất. Công an tình nghi vụ bắn người cướp xe này do Tuấn "Khỉ" gây ra.

Những ngày sau đó, lực lượng chức năng tổ chức vây bắt Tuấn tại xã Trung An. Đồng thời, phối hợp với công an các tỉnh lân cận truy bắt nghi can này.

