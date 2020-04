3 cảnh sát giao thông bị lừa tiền tỷ do chạy kỷ luật

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1983, nguyên cán bộ công tác tại Công an huyện Đan Phượng) và Phạm Hoài Nam (SN 1978, nguyên cán bộ Công an quận Cầu Giấy) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nạn nhân là gia đình 3 cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội.

Hình minh hoạ.

Nội dung cáo trạng cho biết, chiều 7/5/2015, Tổ công tác Công an quận Đống Đa (Hà Nội) kiểm tra hành chính quán karaoke trên phố Đặng Văn Ngữ, đưa 6 người không giấy tờ tùy thân về trụ sở giải quyết. Trong đó, có 3 người là cán bộ Đội CSGT số 2, Phòng CSGT, Công an Hà Nội, gồm: Nguyễn Minh Anh, Vũ Anh Duy và Nguyễn Thái Bình. Do không phát hiện vi phạm nên họ được bàn giao về đơn vị công tác.

Lo sợ bị xử lý kỷ luật, Minh Anh nhờ người quen giúp đỡ nên được giới thiệu, cho số điện thoại của Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1983, khi đó đang là điều tra viên Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Đan Phượng) là người có nhiều mối quan hệ giúp. Sau đó, Thủy tiếp tục nhờ Phạm Hoài Nam (khi đó là Phó đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Cầu Giấy) giúp cho cả 3 người không bị xử lý.

Tối 10/5/2015, Minh Anh, Duy, Bình cùng người thân trong gia đình đến gặp Thủy tại nhà riêng ở huyện Hoài Đức. Tại đây, mọi người nói chuyện và đặt vấn đề nhờ Thủy giúp để 3 người không bị kỷ luật, điều chuyển công tác. Thủy cho biết, đã nhờ được người giúp và yêu cầu gia đình về chuẩn bị tiền để lo công việc. Sau đó, gia đình 3 CSGT đã đưa cho Thủy nhiều lần với số tiền lên đến 690 triệu đồng nhưng không có giấy biên nhận.

Đến tháng 6/2015, Thủy thông báo là đã lo xong việc và yêu cầu đưa thêm 30.000 USD để đưa cho Nam đi cảm ơn. Đầu tháng 10/2015, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định điều động cán bộ với 3 CSGT trên do bỏ vị trí công tác, vi phạm điều lệnh, kỷ luật ngành đến công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ. Do bị điều chuyển công tác, 3 người đã gửi đơn đến Công an Hà Nội tố cáo Thủy, Nam và giao nộp một số tài liệu ghi âm.

Tác giả: Diệu Nhi

Nguồn tin: Pháp Luật Plus