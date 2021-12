20 cán bộ, công an túc trực ở nhà hàng có 4 khách dương tính với SARS-CoV-2 ở Hà Nội

Các thực khách chờ kết quả xét nghiệm tại nhà hàng Monaza

Sáng 10/12, chỉ huy Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, hiện có khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ công an phường, cùng các lực lượng chức năng đang túc trực 24/24 tại quanh nhà hàng Monaza 194 Trần Duy Hưng, để đảm bảo công tác an ninh trật tự, cảnh báo người dân không tiếp cận nhà hàng.

Hiện 126 thực khách vẫn đang được yêu cầu ở lại trong nhà hàng để chờ kết quả xét nghiệm PCR Covid-19.

Trước đó, đêm 8/12, lực lượng chức năng Công an phường Trung Hòa và UBND phường Trung Hòa, phát hiện nhà hàng Monaza có biểu hiện hoạt động kinh doanh "chui" sau 21h nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra phát hiện 126 người đang tham gia ăn nhậu trong quán. Test nhanh Covid-19 với 126 người này phát hiện 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang đợi kết quả xét nghiệm PCR.

Chủ cơ sở vi phạm trên là ông Nguyễn Chí T. (38 tuổ) ngành nghề kinh doanh của cơ sở gồm karaoke, nhà hàng, cà phê.

...

Trong năm 2021, Công an phường Trung Hòa đã 3 lần chủ động phát hiện, kiểm tra đối với vi phạm của cơ sở này.

Cụ thể trong các ngày 17/5 và 27/7, UBND quận Cầu Giấy xử phạt 15 triệu đồng cơ sở kinh doanh này, với lỗi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng; 45 triệu đồng lỗi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống cộng, có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch Covid-19...

Ngày 2/12, UBND quận Cầu Giấy xử phạt cơ sở này 20 triệu đồng lỗi không thực hiện quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng.

Sau lần phạt thứ 3, Công an phường Trung Hòa đã tham mưu cho UBND phường đề xuất Chủ tịch UBND quận nghiên cứu các quy định thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh đối với cơ sở trên vì nhiều lần vi phạm.

Đồng thời, công an phường báo cáo Công an quận Cầu Giấy để chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với đơn vị kiểm tra, phát hiện và xử lý khi cơ sở vi phạm.

Tác giả: Hoàng Hải

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị