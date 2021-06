2 người chết trong công ty bất động sản nghi do sốc ma túy

Chiều 21/6, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, theo nhận định ban đầu thì 2 người chết trong Công ty đầu tư xây dựng địa ốc Khang An (đường Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một) nghi do sử dụng ma túy quá liều.

Hai người tử vong được xác định là Hà Huy Bình (SN 1985, quê Hà Tĩnh) và Lê Thanh Hiếu (SN 1990, quê Tây Ninh). Ngoài ra còn một người đang được cấp cứu là Lê Văn Quang, SN 1990, ngụ TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Vào sáng cùng ngày, một nhân viên của công ty địa ốc Khang An khi mở cửa để làm việc thì phát hiện anh Hà Huy Bình, Lê Thanh Hiếu đã tử vong, anh Quang đang nguy kịch nên đã báo lực lượng chức năng và đưa nạn nhân còn lại đi cấp cứu.

... Phía trong trụ sở công ty nơi phát hiện 2 người chết.

Cả 3 người này đều làm việc tại công ty Khang An, cùng ngủ lại tại công ty. Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi và lời khai của nhân chứng cho thấy cả 3 người này đã cùng sử dụng ma túy vào đêm 20/6.

