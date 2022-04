2 đối tượng nhí trộm ở Hà Tĩnh, sa lưới tại Huế

Trung tá Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng Công an thị trấn Lăng Cô cho biết, 9h ngày 21/4, Công an thị trấn Lăng Cô nhận được tin báo từ Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), có 2 đối tượng trộm tài sản ở thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc) và đang trên đường đi xe khách vào Nam.

Xe khách mà 2 đối tượng đi dừng ăn cơm tại thị trấn Lăng Cô.



Ngay khi nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị trấn Lăng Cô phát hiện, 2 đối tượng trộm cắp tài sản đang đi trên xe ô tô khách BKS 37B – 02568 tuyến Hà Tĩnh – TP Hồ Chí Minh. Vào khoảng 11 giờ cùng ngày, ô tô khách BS 37B – 02568 dừng ăn cơm tại quán Hải Lưu thuộc tổ dân phố Loan Lý, thị trấn Lăng Cô.

... 2 đối tượng và một số tang vật vụ trộm.



Tiến hành kiểm tra hành chính, Công an thị trấn Lăng Cô phát hiện 2 đối tượng H.Đ.L (SN 2008, trú xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) và N.X.T (SN 2007, trú xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đã gây ra vụ trộm điện thoại và tiền mặt tại thị trấn Nghèn.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận, sau khi lấy trộm tài sản, sợ bị Công an bắt nên đã bắt xe ô tô khách tuyến Hà Tĩnh - TP Hồ Chí Minh để vào Nam đi làm thuê. Hiện, Công an thị trấn Lăng Cô đang tạm giữ 2 đối tượng để chờ bàn giao cho Công an huyện Lộc Hà.

Tác giả: Hải Lan

Nguồn tin: cand.com.vn