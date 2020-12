2 chị em ruột bị xe container lùi trúng tử vong thương tâm

Vào khoảng 14h ngày 10/2, tại địa bàn xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến 2 chị em tử vong.

Thời điểm trên, xe container chở hàng vào xã Châu Can do khuất tầm nhìn, không may lùi trúng 2 học sinh đang đèo nhau đi học. Hậu quả, khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ông Nguyễn Văn Tạ - Chủ tịch UBND xã Châu Can xác nhận vụ tai nạn và cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân địa phương, chính quyền đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường và cấp báo cấp trên.

Được biết, 2 nạn nhân là chị em ruột, hiện đang trú tại xã Châu Can (người chị đang học cấp 3, người em đang học cấp 1).

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.



Tác giả: Hoàng Hải

Nguồn tin: Báo Tổ Quốc