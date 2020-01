19 cuốn sách “gối đầu giường” của cựu Tổng thống Barack Obama khiến chúng ta sống chậm lại

Một bé gái nói với ông Obama về quyển sách đang đọc trong buổi đốt lửa trại tại Nhà Trắng vào tháng 6/2015. Ảnh: Getty Images.



Cựu Tổng thống Mỹ khẳng định 19 cuốn sách đã giúp cuộc sống của ông trong năm 2019 “tươi sáng hơn” và hy vọng mọi người tìm đọc, yêu thích chúng.

Cụ thể, ông Barack Obama viết: "Cuộc sống hiện đại có nhiều thứ khiến chúng ta bận rộn như gia đình, công việc, các hoạt động xã hội... Những cuốn sách và các tác phẩm nghệ thuật có thể giúp chúng ta sống chậm lại, có thêm trải nghiệm trong cuộc sống".

Trong suốt 8 năm làm chủ Nhà Trắng, ông Obama được biết đến như một "mọt sách" chính hiệu và là người thường tán thưởng các lợi ích và sự vui thích mà việc đọc mang lại.

Trong 19 cuốn sách mà cựu Tổng thống Barack Obama chia sẻ gồm rất nhiều thể loại như hư cấu, viễn tưởng, lịch sử, thể thao và một số tiểu thuyết văn học.

Dưới đây là danh sách 19 quyển sách yêu thích nhất của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama:

1. "The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power" - Shoshana Zuboff.

2. "The Anarchy: The Relentless Rise of the East India Company" - William Dalrymple.

3. "Furious Hours: Murder, Fraud, and the Last Trial of Harper Lee" - Casey Cep.

4. "Girl, Woman, Other" - Bernardine Evaristo.

5. "The Heartbeat of Wounded Knee: Native America from 1890 to the Present" - David Treuer.

6. "How to Do Nothing: Resisting the Attention Economy" - Jenny Odell.

7. "Lost Children Archive" - Valeria Luiselli.

8. "Lot: Stories" - Bryan Washington.

9. "Normal People" - Sally Rooney.

10. "The Orphan Master's Son" - Adam Johnson.

11. "The Yellow House" - Sarah M. Broom.

12. "Say Nothing: A True Story of Murder and Memory in Northern Ireland" - Patrick Radden Keefe.

13. "Solitary" - Albert Woodfox.

14. "The Topeka School" - Ben Lerner.

15. "Trick Mirror: Reflections on Self-Delusion" - Jia Tolentino.

16. "Trust Exercise" - Susan Choi.

17. "We Live in Water: Stories" - Jess Walter.

18. "A Different Way to Win: Dan Rooney's Story from the Super Bowl to the Rooney Rule" - Jim Rooney.

19. "The Sixth Man" - Andre Iguodala.

