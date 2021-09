17 "nam thanh, nữ tú" đang "bay lắc" ma tuý trong nhà nghỉ Nữ Hoàng

Ngày 7/9, thông tin Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 18h30 ngày 6/9, Công an huyện Tam Nông kiểm tra hành chính nhà nghỉ Nữ Hoàng, thuộc khu 7, thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ do Hoàng Phương (SN 1980, ở khu 5, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông) làm chủ phát hiện tại phòng 506 có 17 đối tượng, gồm 09 nữ, 08 nam đang có hành vi sử dụng trái phép các chất ma túy.

Nhóm đối tượng trên.



Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ nửa viên nén mầu xanh, 19 túi ni lon có dính chất bột mầu trắng, 01 đĩa sứ, 01 thẻ nhựa, 01 tờ tiền mệnh giá 10.000đ cuộn tròn làm ống hút có bám dính chất bột mầu trắng, 01 bộ loa, đèn chiếu và 01 máy tính lap top. Tiến hành test nhanh xác định, 15/17 đối tượng dương tính với ma túy.

Tang vật vụ án.

...



Qua khai thác, bước đầu các đối tượng khai nhận, nửa viên nén mầu xanh và 19 túi ni lon có dính chất bột mầu trắng thu giữ tại phòng 506 nhà nghỉ Nữ Hoàng là Ketamin và thuốc lắc do Nguyễn Ngọc Sang(SN 1988, ở xã Phú Nham, huyện Phù Ninh) mua về và tổ chức cho cả nhóm cùng sử dụng.

Đối tượng đến thuê phòng là Nguyễn Hồng Phú (SN 1991, ở khu Núi Voi, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh).

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Nông đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý.

Tác giả: Duy Khương

Nguồn tin: Pháp Luật Plus