1.219 người Trung Quốc, Đài Loan ở Hà Tĩnh sức khỏe ổn định

Chiều 9-2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona của tỉnh Hà Tĩnh cho biết tính đến 16 giờ chiều 9-2, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh không có trường hợp nào bị nhiễm Corona, không phát hiện trường hợp nghi nhiễm mới.

Hiện tại, ở Hà Tĩnh vẫn đang cách ly, theo dõi năm trường hợp tại BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và BV Đa khoa thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Du khách ZHOU JIE (24 tuổi, người Quảng Tây, Trung Quốc) đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh phối hợp cơ quan chức năng lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm. Ảnh: ĐL

Trong đó có một du khách người Trung Quốc, một bảo vệ Công ty Formosa Hà Tĩnh, một lao động từng đi Quảng Đông (Trung Quốc) về ngày 19-1, một phụ nữ bán hàng từng tiếp xúc với người Trung Quốc vào ngày 30-1 và một trẻ em là con của người phụ nữ này. Hiện sức khỏe bốn người lớn và một trẻ em nêu trên đều ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đang chờ kết quả xét nghiệm. Trước đó, tỉnh Hà Tĩnh gửi mẫu 10 người ra Hà Nội xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với virus Corona.

Theo báo cáo nhanh do ông Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona tỉnh Hà Tĩnh, ký nêu: Toàn tỉnh Hà Tĩnh có 421 người Trung Quốc, 798 người Đài Loan. Trong đó, ở địa bàn thị xã Kỳ Anh có 402 người Trung Quốc và 769 người Đài Loan (trong Formosa Hà Tĩnh có 239 người Trung Quốc và 640 người Đài Loan). Tất cả người quốc tịch Trung Quốc và Đài Loan đều có tình trạng sức khỏe ổn định và đang được cách ly, theo dõi theo quy định.

Trong ngày 9-2, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo cơ quan liên quan nhanh chóng hoàn chỉnh phương án khu cách ly và bệnh viện dã chiến tại toàn nhà Trung tâm Y tế dự phòng cũ và cơ sở Văn phòng Sở Y tế để trình Tỉnh ủy Hà Tĩnh và UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã và đang rà soát, nắm tình hình số người lao động Trung Quốc, Đài Loan làm việc tại Công ty Formosa Hà Tĩnh nhập cảnh vào địa bàn.

Tại Nghệ An, ngày 9-2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết hiện nay, tất cả 12/12 mẫu bệnh phẩm từ 12 người từ Trung Quốc, Đài Loan trở về Nghệ An, Hà Tĩnh (một người từ Hà Tĩnh sang Nghệ An khám được cách ly, lấy mẫu) ăn tết Nguyên đán 2020, xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với virus Corona. Tỉnh Nghệ An hiện không có trường hợp nào mắc virus Corona và không còn trường hợp nào bị nghi ngờ, phải cách ly điều trị.

Tác giả: Đ.LAM

Nguồn tin: Báo PL TP HCM