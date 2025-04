Xác minh clip trẻ bị túm hai chân đánh, nhét cây gỗ vào miệng

Trẻ bị một người phụ nữ túm hai chân lên đánh - Ảnh cắt từ clip

Tối 11-4, rất nhiều tài khoản trên Facebook đăng tải dòng trạng thái kèm những clip được cho là tại một nhà trẻ ở huyện Quế Sơn, Quảng Nam, cho thấy cảnh các cháu bé bị một phụ nữ túm chân đánh, nhét cây gỗ vào miệng.

Xôn xao clip người phụ nữ đánh, nhét cây gỗ vào miệng các cháu bé

Theo như một tài khoản trên Facebook tên T.T. viết, sự việc xảy ra ở một nhà trẻ tại xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, Quảng Nam.

"Giữ trẻ buổi trưa mà đóng cửa đánh con em như vậy. Chiều em đón, thấy dấu trên mặt, hỏi thì cô nói đó nằm cấn giường. Cu em đi trẻ gần một tháng mà không cho check cam. Đây là phụ huynh khác vô tình coi được chớ như lúc người khác không thấy rồi đánh con em rồi sao nữa.

Cứ nghĩ ở quê không có chuyện như thế này, lại bị với chính con mình. Nhỏ mới 20 tháng mà đánh nhận cây vô họng hắn, thử hỏi sao về nhà không sợ, không giật mình cho được".

Bài viết này sau 3 giờ đã nhận được 1.400 bình luận và hơn 1.600 lượt chia sẻ. Tài khoản này đăng kèm những clip được camera ở nhà trẻ này quay lại vào ngày 11-4.

Người phụ nữ dùng một vật như cây gỗ nhét vào miệng cháu bé - Ảnh cắt từ clip

Theo đó, một clip khoảng 11h55 cùng ngày ghi lại cảnh một nhóm trẻ đang nằm ngủ. Tuy nhiên sau đó một người phụ nữ đã đi đến túm chân một cháu bé đang nằm và dùng vật giống cây gỗ đánh vào hai chân nhiều cái khiến cháu bé khóc thét lên.

Sau đó, người này quay qua những cháu bé đang nằm ngủ sau lưng mình và tiếp tục túm hai chân một cháu bé khác, cũng dùng cây gỗ đánh vào hai bàn chân cháu này.

Người phụ nữ trên tiếp tục dùng cây gỗ nhét vào miệng cháu bé trong lúc cháu cũng đang khóc, để dọa. Ngoài hai cháu bé bị đánh trên, các bé còn lại thì đang nằm ngủ say giấc.

Khi những clip này được đăng tải đã nhận rất nhiều bình luận bức xúc trước hành động của người phụ nữ trên. Trên một trang cá nhân đăng tải đã thu hút hơn 650 lượt bình luận, gần 2.000 lượt bày tỏ cảm xúc.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo UBND huyện Quế Sơn cho biết mới thấy vụ việc này và đã chuyển thông tin cho trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và xã, cùng công an xã phối hợp kiểm tra, xác minh.

Cháu bé bị túm chân đánh - Ảnh cắt từ clip







Tác giả: Lê Trung

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ